Linz, Österreich, 15. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die Kunden erhielten über 3 Jahre eine Kapitalrendite in Höhe von 582 % und eine Amortisationszeit von sechs Monaten für die Verwaltung und Skalierung von Inhalten mit Storybloks CMS. Forschungen ergeben zudem erhebliche geschäftliche Vorteile:- 1,6 Millionen US$ Gewinn durch die Verwaltung von Inhalten aus einer Hand- 3-fache Produktivitätssteigerung durch Effizienzerhöhungen aufgrund des Bereitstellungs-Setup- Bessere Kundenerfahrung durch skalierbare Content-AbläufeStoryblok (https://www.storyblok.com/), der Branchenführer im Bereich Content Management System (CMS), der Entwickler und Marketingteams in die Lage versetzt, bessere Content-Erlebnisse über alle digitalen Kanäle hinweg zu schaffen, enthüllte die Ergebnisse einer in Auftrag gegebenen Total Economic Impact-Studie, die von Forrester Consulting durchgeführt wurde (https://www.storyblok.com/lp/tei-study), einem führenden globalen Forschungs- und Beratungsunternehmen. Die im Auftrag von Storyblok durchgeführte Studie zeigte, dass Storybloks CMS für ein Beispielunternehmen, das repräsentativ für befragte Kunden ist, eine Rendite in Höhe von 582 % über einen Zeitraum von drei Jahren erzielte und sich in weniger als sechs Monaten bezahlt machte."Die fantastischen Kundenbewertungen und Geschichten, die wir gehört haben, waren schon immer ein großartiger Indikator dafür, dass Unternehmen durch das Management ihrer Inhalte mit Storyblok eine erhebliche Rendite erzielen können. In einer Zeit, in der immer mehr Unternehmen traditionelle CMS-Plattformen hinterfragen und untersuchen, wie ein zusammensetzbares Headless-CMS-Setup ihnen bei ihren Content-Abläufen und der Erstellung von Inhalten in großem Umfang helfen kann, glauben wir, dass diese Forrester-Studie beweist, dass Storyblok eine kluge CMS-Investition ist", sagte Dominik Angerer, Mitbegründer und CEO von Storyblok.Forrester Consulting erstellte die TEI-Studie auf der Grundlage von Interviews mit vier Unternehmen, die Storyblok einsetzen. Die Charakteristiken und Ergebnisse wurden in einem branchenunabhängigen Beispielunternehmen mit mindestens 5.000 Mitarbeitern (250 Entwickler, 250 Content-Ersteller) und einem Jahresumsatz von 800 Millionen US$ zusammengefasst."Seit wir Storyblok einsetzen, haben wir einen Produktivitätsschub erlebt, der dreimal so hoch ist wie bei unserem vorherigen System. Mehr noch, es ermöglicht uns, unseren Kunden auf hochwertige Weise bessere Storys zu erzählen", sagte der Head of Digitization eines Telco, der im Rahmen der Studie befragt wurde. Die befragten Unternehmen gaben an, dass die Kunden mehr Zeit auf ihren Websites verbringen, weil sie durch die Regelmäßigkeit der Aktualisierungen stärker eingebunden sind.Vor der Investition in Storybloks CMS nutzten die Unternehmen der Befragten eine Mischung aus traditionellen CMS und/oder einer individuell erstellten monolithischen Umgebung, die einen hohen Wartungsaufwand erforderte. Die Gesamtzeit für die Aktualisierung von kundenorientierten Inhalten auf allen Kanälen war viel zu lang, um mit der ständigen Flut von Inhaltsänderungen Schritt halten zu können."Die Fähigkeiten von Storyblok in Bezug auf eine zusammensetzbare Architektur, visuelle Bearbeitung, Zusammenarbeit, Workflows und Omnichannel-Publishing machen die Erstellung und Verwaltung von Inhalten für alle Teams angenehmer und bieten dem Publikum ein besseres digitales Erlebnis. Die Tatsache, dass dieser moderne Ansatz für das Content-Management auch Kosteneinsparungen und geschäftliche Vorteile mit sich bringt, zeigt uns, dass es für Unternehmen jetzt an der Zeit ist, ihre Content-Abläufe zukunftssicher zu gestalten. Der Einsatz von Storyblok hat sich ausgezahlt", so Angerer weiter.Ressourcen- Laden Sie The Total Economic Impact von Storybloks CMS von Forrester Consulting hier herunter: https://www.storyblok.com/lp/tei-study (https://www.storyblok.com/lp/tei-study)- Erfahren Sie mehr über Storyblok: https://www.storyblok.com- Die Pressemappe von Storyblok finden Sie unter: https://www.storyblok.com/press- Siehe Fallstudien: https://www.storyblok.com/case-studiesInformationen zu StoryblokStoryblok, der Branchenführer im Bereich Content Management System (CMS), ermöglicht es Entwicklern und Marketingteams, bessere Inhalte für alle digitalen Kanäle zu erstellen.Die Headless-CMS-Architektur von Storyblok ermöglicht es Entwicklern, alle möglichen Inhalte zu erstellen, diese überall zu veröffentlichen und mit jedem Dienst bzw. jeder Technologie zu integrieren.Marketingteams können mithilfe einer visuellen Bearbeitungsoberfläche, Tools für die Zusammenarbeit und benutzerdefinierten Veröffentlichungsworkflows unabhängig Content-Erlebnisse erstellen und skalieren. Darüber hinaus können Unternehmen ihre digitalen Erlebnisse überall mit erstklassiger Performance, Personalisierung und optimiertem Omnichannel-Storytelling verbessern.Führende Marken wie adidas, Tesla, Oatly, Deliveroo und mehr als 120.000 andere Entwickler und Vermarkter nutzen Storyblok, um bessere Content-Erlebnisse zu schaffen, die schneller, sicherer und skalierbar sind.Erfahren Sie auf www.storyblok.com, warum Storyblok von G2 zum #1 CMS ernannt wurde, und folgen Sie Storyblok auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/storyblok) und Twitter (https://www.twitter.com/storyblok).