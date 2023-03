Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Verunsicherung im Zusammenhang mit der SVB-Pleite ist weiterhin groß und die Volatilität an den Märkten enorm, so die Analysten der Helaba.Sorgen vor einer Ausbreitung der Krise seien zuletzt aber kleiner geworden. Marktteilnehmer würden darauf hoffen, dass die Notenbanken für Stabilität an den Finanzmärkten sorgen würden, indem sie die Leitzinsen weniger stark erhöhen würden als ursprünglich geplant. Dies sei der Grund dafür, dass vor allem Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit zunächst massive Kursgewinne erzielt hätten und die Renditen gefallen seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...