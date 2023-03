Nach der zuletzt kräftigen Kurserholung sieht es am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zunächst nach einer Verschnaufpause aus. Der deutsche Leitindex DAX -0,38% wurde am Morgen rund 0,1 Prozent höher bei 15.251 Punkte taxiert. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen zur Wochenmitte beeinflussen:1. Stabilisierung an der Wall Street Die Stabilisierung der US-Börsen hat sich am Dienstag nach einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...