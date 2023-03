Witten (ots) -Patrick Wonsowitz ist der Gründer und Geschäftsführer der PW Consulting GmbH, bekannt als Immo-Marketer. Als Marketing-Visionär unterstützt er Immobilienunternehmen aus dem gesamten DACH-Raum, darunter Makler, Vertriebe und Bauträger, bei der Gewinnung von Neukunden und dem Aufbau von Kundenbeziehungen. Dabei setzt er auf seine eigens entwickelte Icebreaker-Methode, mit deren Hilfe es seinen Partnern gelingt, attraktive Objekte zu akquirieren und kaufkräftige Interessenten zu finden.Der Immobilienmarkt steht auf dem Kopf: Aufgrund der enorm hohen Inflation, der anziehenden Kreditzinsen und der damit einhergehenden Unsicherheit halten sich viele Käufer zurück. Für Makler, Vertriebe und Bauträger bringt dies große Herausforderungen in der Objektvermarktung mit sich. Während Bestands- und auch Neubauobjekte ihnen bis vor einiger Zeit noch regelrecht aus den Händen gerissen wurden - selbst ohne großen Marketing-Aufwand - fällt es ihnen nun zunehmend schwerer, passende Käufer zu finden. "In Zeiten, in denen die Preise für Benzin, Energie und Lebensmittel kaum noch zu bändigen sind, kann und will sich längst nicht mehr jede Person eine Immobilie leisten", weiß Patrick Wonsowitz, der Gründer und Geschäftsführer der PW Consulting GmbH. "Die Situation hat sich in kürzester Zeit komplett verändert. Eine Besserung scheint erst einmal nicht in Sicht."Fakt ist: Eine Immobilie erfolgreich zu verkaufen, ist in der heutigen Marktlage deutlich schwieriger als in Zeiten von Zinssätzen von unter einem Prozent. Objekte, die ehemals in wenigen Tagen verkauft werden konnten, werden jetzt zu Ladenhütern. Für die meisten Unternehmen aus der Immobilienbranche sind Vermarktungszeiten von sechs bis acht oder sogar 12 Monaten keine Seltenheit mehr. Schließlich werden klassische Vermarktungsansätze, wie Inserate in gängigen Immobilienportalen, dem veränderten Käuferverhalten nicht mehr gerecht und bringen in der Folge nur noch wenige bis keine qualifizierten Anfragen hervor. Dies hat gravierende Folgen: So kommt es mitunter zu Liquiditätsengpässen, da geplante Umsätze nicht zustande kommen. Außerdem werden die Verkaufsquoten nicht erfüllt, Bauvorhaben verzögern sich oder platzen gar gänzlich. Im Falle des Immobilienmaklers sind die Auftraggeber bei ausbleibenden Ergebnissen schnell enttäuscht, verlieren das Vertrauen und entziehen dem Makler den Vermarktungsauftrag. "Wer in der Immobilienbranche jetzt und in Zukunft noch erfolgreich sein möchte, muss bereit sein, neue Wege zu gehen", betont Patrick Wonsowitz. "Über Social Media lassen sich selbst in schwierigen Zeiten effizient und zuverlässig qualifizierte Kaufinteressenten generieren." Mit Immo-Marketer unterstützt der Marketing-Experte seine Kunden genau dabei: Gemeinsam mit seinem Team hat er sich der Aufgabe verschrieben, einen regelmäßigen Strom an Kundenanfragen für Makler, Vertriebe und Bauträger zu erzeugen. Mit seiner Icebreaker-Methode hat er eine funktionierende Lösung für die Immobilienbranche geschaffen, auf die Unternehmen sich verlassen können. Wie die Käuferakquise und Objektvermarktung Maklern, Vertrieben und Bauträgern auch in schwierigen Zeiten leicht von der Hand geht, hat Patrick Wonsowitz im Folgenden zusammengefasst.Warum sich hinter der Krise auch eine große Chance verbirgtJedes Unternehmen in der Immobilienbranche, vom Makler über den Vertrieb bis hin zum Bauträger, hat aktuell mit einem starken Rückgang an passenden Kaufinteressenten zu kämpfen. Doch hinter der Krise verbirgt sich auch eine große Chance - vorausgesetzt, Betroffene sind gewillt, sie zu ergreifen. Statt weiterhin auf die traditionellen Methoden der Kundengewinnung, darunter Empfehlungen, klassische Immobilienportale oder Printwerbung zu setzen, die aktuell kaum noch Wirkung zeigen, ist es nun an der Zeit, neue Wege zu gehen. Potenzielle Käufer lassen sich in Zeiten des digitalen Wandels mehrheitlich über Social Media gewinnen. Die Zukunft liegt also in digitalen Ansätzen. Das heißt, basierend auf den Interessen, beispielsweise für Neubauwohnungen, dem Nutzerverhalten - auch hinsichtlich ihrer Online-Recherchen - und der Kaufkraft wird die Immobilie passenden Nutzern präsentiert. Durch das Bewerben von Objekten auf Facebook, Instagram und Co. können Immobilienunternehmen innerhalb kürzester Zeit tausende kaufkräftige Interessenten ansprechen, die mittlerweile nicht mehr proaktiv auf den gängigen Immobilienportalen suchen, aber dennoch kaufbereit sind. Sie bekommen das Objekt am richtigen Ort und zum richtigen Zeitpunkt direkt auf ihrem Smartphone ausgespielt.Wie Makler, Vertriebe und Bauträger mithilfe einer erfahrenen Agentur qualifizierte Kundenanfragen gewinnenAuch in schwierigen Zeiten verkaufen Makler, Vertriebe und Bauträger ihre Immobilien an passende Kunden, die sie mittlerweile nicht mehr über die Portale kennenlernen, sondern über Social Media. Allerdings bringen nur die wenigsten Immobilienunternehmen die entsprechende Expertise mit, um selbst in diesem Bereich aktiv werden zu können. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte sich daher besser an eine erfahrene Agentur wie Immo-Marketer wenden, die sich auf Immobilien spezialisiert hat. Das erfahrene Team hinter Immo-Marketer weiß genau, was zu tun ist, um das Objekt optimal auf Social Media in Szene zu setzen. Zugleich werden lediglich diejenigen Personen angesprochen, die einerseits vollends dem Käuferprofil entsprechen, andererseits die notwendige Kaufkraft mitbringen. So gelingt es, vorqualifizierte Kaufanfragen für Objekte zu generieren - und das trotz der aktuell schwierigen Marktlage.