Die Mutares SE & Co. KGaA bietet seit dem 14. März 2023 öffentlich eine neue vierjährige Unternehmensanleihe (ISIN: NO0012530965) im Volumen von bis zu 125 Mio. Euro an. Die Anleihe ist im Nordic Bond-Format strukturiert und wird mit einem Zinssatz in Höhe des 3-Monats-Euribor zuzüglich einer Marge zwischen 7,50% und 8,50% p.a. verzinst. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit dem Chief Investment Officer (CIO), Johannes Laumann, über die Anleihe-Emission, die aktuelle Geschäftsentwicklung sowie die weiteren Pläne der Beteiligungsgesellschaft gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Laumann, stellen Sie uns doch zunächst die Mutares SE & Co. KGaA sowie deren Geschäftsmodell kurz vor?

Johannes Laumann: Wir sind ein börsennotierter Private-Equity-Investor mit Hauptsitz in München und erwerben mittelständische Unternehmen und Konzernteile in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Diese Unternehmen restrukturieren wir mit unseren eigenen Beratern, dem sogenannten Operations Team, und veräußern sie nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder. Unser Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der Portfoliounternehmen über einen Zeitraum von drei bis sechs Jahren eine signifikante Wertsteigerung mit einer Rendite von 7 bis 10 Mal ROIC (Return on Invested Capital) auf die Gesamtinvestitionen zu erreichen. Das erreichen wir über drei Erlösquellen: Beratungsumsätze und Portfoliodividenden aus den Tochterunternehmen und schließlich Exit-Erlöse aus dem Verkauf von restrukturierten Beteiligungen.

Anleihen Finder: Welche Unternehmen - aus welchen Branchen und in welchen Größen - sind dabei für Sie interessant? Welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit Sie eine Akquisition durchführen? Können Sie uns einige Transaktions-Beispiele nennen?

"Unser Fokus liegt auf Automotive & Mobility, Engineering & Technology sowie Goods & Services"

Johannes Laumann: Wir legen unseren Fokus auf drei Segmente: Automotive & Mobility, Engineering & Technology sowie Goods & Services. Hier haben wir unsere Experten und damit das Know-how für einen erfolgreichen Turnaround. ...

