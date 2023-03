Die spanische Textilkette Inditex (ISIN: ES0148396007) will der Hauptversammlung die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 1,20 Euro je Aktie vorschlagen. Im Vergleich zu 2021 (0,93 Euro) ist dies eine Anhebung um 29 Prozent. Die Dividende setzt sich zusammen aus einer ordentlichen Dividende von 0,796 Euro sowie einer Bonusdividende von 0,404 Euro. Die Auszahlung erfolgt in zwei Tranchen zu je ...

