Nanning, China, 15. März 2023 (ots/PRNewswire) -Im Youyiguan-Hafen in Pingxiang City, Guangxi, überqueren gerade mit Waren beladene Lastwagen die chinesisch-vietnamesische Grenze. Durch die Optimierung und Anpassung der Einreise- und Ausreisebestimmungen in diesem Jahr hat dieser wichtige Handelskorridor, der China mit der Freihandelszone des Verbandes Südostasiatischer Staaten und dem Rest der Welt verbindet, wieder seine frühere geschäftige und lebhafte Atmosphäre angenommen.Aufgrund klimatischer Unterschiede reifen Früchte aus südostasiatischen Ländern wie Vietnam und Thailand früher. Daher ist für China der März die Hauptsaison für Obstimporte. Obst ist verderbliche Ware, die hohe Anforderungen an Logistik, Transport, Lagerhaltung und Zollabfertigung stellt. Laut Huang Feifei, dem Leiter der Youyiguan Customs Supervision Section I, "führt der Zoll nicht nur strenge Kontrollen durch, sondern ergreift auch Maßnahmen wie 'grüne Kanäle' für importierte Früchte, im Voraus gebuchte Abfertigung und schnelle Labortests, verkürzen an 7 Tagen die Woche, 24 \u2063Stunden am Tag die Zollabfertigungszeit für Obst aus Südostasien erheblich."In den letzten Jahren hat Guangxi den Bau der Infrastruktur wichtiger Grenzhäfen, einschließlich weiterer Kontrollstellen und größerer Frachtumschlagplätze, energisch unterstützt. Im Hafen von Youyiguan dauert es nur etwa eine Minute oder sogar weniger, bis ein Lkw den Kontrollpunkt passiert hat. Xia Gaofeng, Leiter von Chongzuo Foreign Affairs und des Commercial Port Bureau gab an: "Wir haben mehrere Reformmaßnahmen implementiert, wie etwa eine zentrale Zollabfertigung, eine vollständige informationsbasierte intelligente Zollabfertigung, Vorabprüfung und Abfertigung von Import- und Exportgütern sowie Inspektion und Freigabe von Kontrollpunkten, was zu einer signifikanten Verkürzung der Dauer der Zollabfertigung von Fahrzeugen führt."Die Verbesserung der Zollabfertigungseffizienz hat das Potenzial des Hafens enorm vergrößert, während die Finanzreform von Guangxi für den grenzüberschreitenden Handel alles deutlich angenehmer gestaltet. Im China (Dongxing Pilot Zone) ASEAN Currency Business Center, nur wenige Schritte vom Dongxing-Hafen entfernt, zeigt ein riesiger elektronischer Bildschirm den offiziellen Wechselkurs von RMB zu VDN an. Heute hat das Gebiet den Währungsumtausch zwischen RMB und VDN unter Verwendung eines direkten Preisangebots realisiert.Die Finanzreform entlang der Grenze kommt sowohl den Menschen in China als auch inVietnam zugute und der grenzüberschreitende Handel floriert stärker. In den letzten Jahren haben Finanzinstitute wie die Bank of Guilin sukzessive grenzüberschreitende Überweisungen von RMB und VDN-Banknoten durchgeführt, und die grenzüberschreitende Finanzierung hat sich allmählich von einem Transaktionsabwicklungsgeschäft auf mehrere Bereiche ausgeweitet.Wang Yunxiao, Vizepräsident der Guilin Bank, meinte dazu: "Wir haben auch spezielle grenzübergreifende Projekte wie 'Huibian Loan', 'Hushi Loan' und 'Bianyi Loan' eingeführt, um die finanziellen Bedürfnisse von Grenzbewohnern, die im grenzüberschreitenden Handel tätig sind, Unternehmen, die importierte Materialien verarbeiten, und der Einkäufer zu erfüllen".Die hervorragende Grenzinfrastruktur von Guangxi ist eine Garantie für eine rasche Erholung des grenzüberschreitenden Handels. Die Modernisierung des grenzüberschreitenden Stromnetzes hat zu einer sprunghaften Erhöhung der Stromversorgungskapazität geführt. Die Beschleunigung des Aufbaus der grenzüberschreitenden Kommunikationsinfrastruktur hat im Wesentlichen zu einer 4G-Netzabdeckung, ein sich ständig verbessernde Autobahnnetz und zunehmend reibungslosere Logistikkanäle und weiteres geführt. Die Infrastruktur von Guangxis Grenze wurde dank der gemeinsamen Bemühungen mehrerer Parteien deutlich verbessert.Laut Wu Xiaohui, stellvertretender Direktor derChongzuo District Management Committee of China (Guangxi) Pilot Free Trade Zone, verfügt Pingxiang über 13 grenzüberschreitende Züge und 22 grenzüberschreitende Autobahnen, über die mehr als 20 wichtige Drehpunkte in Südostasien erreicht werden. Das Logistiknetz deckt ebenfalls die indisch-chinesische Halbinsel abZur Erleichterung von Investitionen, Handel, grenzüberschreitendem Kapital und Verkehr hat die People's Government of Guangxi Zhuang Autonomous Region kürzlich einen mehrgleisigen Plan zur weiteren Vertiefung der Reformen und zur Förderung der Öffnungsbemühungen verabschiedet.Bai Lan, der hauptamtliche stellvertretende Direktor der Freihandelszone Office of China (Guangxi) Pilot, führte aus, dass der Plan vorsieht, dass die Guangxi Feihandelszone die Liste der Inländerbehandlung und des negativen Managementsystems vor der Einrichtung vollständig umsetzt und ein Managementsystem für die operative und postoperative Überwachung einführt, das mit der Verwaltungsmethode der Negativliste kompatibel ist, während gleichzeitig die Öffnung der Telekommunikation, des Internets, des Bildungswesens und anderer Bereiche in geordneter Weise gefördert wird und neue Formen und Modelle des Außenhandels wie der grenzüberschreitende elektronische Handel, der Offshore-Handel und der digitale Handel energisch entwickelt werden.Darüber hinaus wird die vorläufige Chinesische (Guangxi) Freihandelszone im Hinblick auf offene Entwicklung, Erkundung und Innovation die Erkundung der institutionellen Öffnung beschleunigen, ein Cluster von Demonstrationsprojekten des regional umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens (RCEP) schaffen, die nach hohen Standards umgesetzt werden, Benchmarks mit den Regeln des umfassenden und progressiven Abkommens für die Trans-Pacific Partnership (CPTPP) durchführen und Pilotversuche und Risikostresstests in Schlüsselbereichen wie dem Handel mit Dienstleistungen, der finanziellen Öffnung und der digitalen Wirtschaft durchführen.