Die am Vortag von K+S angekündigte Dividende und ein Aktienrückkauf haben den Aktienkurs am Mittwoch weiter nach oben getrieben. Mit einem Aufschlag von 3,7 Prozent auf 22,28 Euro verblieben die Papiere allerdings in der Seitwärtsspanne zwischen etwa 20 und 23 Euro der vergangenen Wochen. Am Vortag hatten K+S um 5,4 Prozent zugelegt. Das vom Düngemittelproduzenten angekündigte Gesamtvolumen der Aktionärsbeteiligung liege mit knapp 400 Millionen Euro um mehr als ein Drittel über der Markterwartung ...

