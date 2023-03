Am Dienstag hat der DAX einen Abflug unter die wichtige 15.000 noch einmal verhindern können, wobei die neuesten Inflationsdaten aus den USA ihren Teil dazu beitrugen. Doch am Mittwoch steht schon wieder der nächste Belastungstest an - nur wenige DAX-Aktien, allen voran E.on - notieren im Plus. Alles Wichtige sehen Sie im Video.

