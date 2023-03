Berlin/Halle (Saale) - In Berlin und Halle (Saale) ist die Polizei am Mittwochmorgen im Rahmen einer Großrazzia gegen mutmaßliche Schleuser vorgegangen. Dabei durchsuchte eine gemeinsame Ermittlungsgruppe der Bundespolizei und der Berliner Polizei 25 Wohnungen und Geschäftsräume und nahm fünf Personen fest, wie die Behörden mitteilten.



Darüber hinaus wird gegen 13 weitere Verdächtige ermittelt. Sie sollen etwa 90 Menschen aus der Türkei und dem Irak bandenmäßig nach Deutschland geschleust haben. Diese seien von Istanbul nach Sarajevo geflogen und von dort aus dann mit Autos weiter nach Deutschland transportiert worden, so die Bundespolizei. Dafür sollen die Geschleusten bis zu 10.000 Euro gezahlt haben.



Die Razzia diente neben der Vollstreckung von Haftbefehlen auch der Sicherstellung von Beweismitteln.

Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen! Hier klicken