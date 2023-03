Münster (ots) -Ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen ist bei der Ziehung der Lotterie Eurojackpot am Dienstag (14. März) zum Millionär geworden. Der noch unbekannte Spielteilnehmer aus dem Kreis Soest traf als Einziger die Gewinnklasse 2.EinzelgewinnBei der Eurojackpot-Ziehung am 14. März wurden in Helsinki die Gewinnzahlen 9, 16, 32, 34, 48 sowie die Eurozahlen 2 und 6 ermittelt. Ein anonymer Spielteilnehmer aus dem Kreis Soest hat fünf Zahlen und eine der zwei Eurozahlen richtig vorausgesagt. Damit landete er als Einziger einen Treffer in der zweiten Gewinnklasse. Damit erhält der Glückspilz nun die komplette Gewinnsumme, die im zweiten Rang ausgeschüttet wird. Sie macht den Tipper zum Millionär: 1.117.249,40 Euro werden von WestLotto ausgezahlt.Neun ReihenSeine Kreuzchen hatte der Spielteilnehmer selbst ausgewählt und den Spielschein in einer Annahmestelle abgegeben. Mit neun ausgefüllten Eurojackpot-Reihen, was einem vollen Tippschein entspricht, nimmt der Neu-Millionär auch an der Eurojackpot-Ziehung am 17. März teil. Der WestLotto-Kunde hat zusätzlich die Teilnahme an den Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 ausgewählt. Somit sind noch weitere Gewinne in den kommenden Tagen möglich. Der Spieleinsatz für diesen Wochenschein liegt bei 44,50 Euro.Weitere HochgewinneBei der Dienstagsziehung hatten fünf weitere Hochgewinner, einer davon aus Nordrhein-Westfalen, ebenfalls Grund zur Freude. Die Spielteilnehmer aus dem Raum Köln, Dänemark, den Niederlanden, Schweden und Spanien erhalten jeweils 126.015,30 Euro.Jackpot am FreitagDer oberste Rang bei Eurojackpot wurde erneut nicht getroffen und steigt auf rund 48 Millionen Euro. Am kommenden Freitag (17. März) folgt die siebte Ziehung der laufenden Jackpotperiode. Tipps können in allen WestLotto-Annahmestellen oder unter www.westlotto.de abgegeben werden.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.deOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/5463938