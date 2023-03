Der aktuelle Kommentar zur Inflation von Gerit Heinz, Leiter Portfoliomanagement bei Bellevue AM Deutschland: Der unsichtbare Abschwung Auffällig ist, dass seit Jahresanfang wieder eine Beschleunigung des Inflationstrends zu beobachten ist, was kräftige Marktbewegungen insbesondere an den Rentenmärkten zur Folge hatte. Im Februar lag die deutsche Inflationsrate wie auch im Januar bei 8.7% und hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...