Bereitstellung flexibler und konfigurierbarer Videolösungen für Ultra-HD-8K-Videos, 3D-Panorama-Videos, Streaming Media und Echtzeit-Videokommunikationsanwendungen

VeriSilicon (688521.SH) meldete heute, dass der Multiformat-Hardware-Videodecoder Hantro VC9000D nun verfügbar ist und die Dekodierung des neuesten Videokompressionsstandards VVC/H.266 (Versatile Video Coding) unterstützt. Damit bietet er flexible und konfigurierbare fortschrittliche Videodekodierungslösungen für Rechenzentren, HDTVs, High-End-Smartphones und andere Geräte.

Der nun vorgestellte Hantro VC9000D ist mit einer einheitlichen Multiformat-Architektur ausgestattet, die eine flexible Konfiguration und Leistungsskalierung für mehrere Videoformate unterstützt. Sein eigenständiger VVC-Decoder bzw. eine Kombination mit anderen Decodern für fortschrittliche Videoformate wie HEVC, H.264, AV1, VP9, AVS2 kann eine Leistung von bis zu 8K@30fps auf Basis des 12-nm-Prozessknotens und 8K@60fps oder 8K@120fps auf Basis fortschrittlicherer Prozessknoten oder im Multi-Core-Modus erzielen. Der VC9000D überstützt überdies mehrere ältere Videoformate wie VP8, MPEG-4, VC-1, AVS/AVS+ und MPEG-2.

VVC/H.266 ist der HEVC/H.265-Standard der nächsten Generation und soll die Videokomprimierungsrate um 30 bis 50 erhöhen, ohne dabei die subjektive Videoqualität zu beeinträchtigen. Er kann eine bessere Videotechnologie-Unterstützung für neue Videotypen wie Ultra-HD-8K-Videos, HDR und 3D-Panorama-Videos sowie für Anwendungen wie adaptive Streaming Media und Echtzeit-Videokommunikation bieten.

"Mit Blick auf das rasche Wachstum von zentralisiertem Cloud Computing und Video als primärem Kommunikationsmittel zwischen Cloud- und Edge-Display-Geräten bilden Bandbreitenoptimierung und hohe Videoqualität die zentralen Technologieherausforderungen bei der Bereitstellung entsprechender Anwendungen wie Videokonferenzen, virtueller Cloud-Desktops und Cloud-Gaming", sagte Wei-Jin Dai, Executive VP und GM der IP Division bei VeriSilicon. "Hantro, die Videotranskodierungslösung von VeriSilicon, wird von drei der fünf größten Internetunternehmen in China und 12 der 20 größten Cloud-Dienstanbietern weltweit eingesetzt. VeriSilicon integriert kontinuierlich die neuesten Technologien in die Videolösung Hantro, um die großen Internet- und Cloud-Plattformanbieter zu unterstützen. VeriSilicon wird in Zukunft auch Videotechnologielösungen mit höherer Leistung und Flexibilität vorstellen, die über unsere innovative Chiplet-Architektur und fortschrittliche Gehäusetechnologien verfügen."

Über VeriSilicon

VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. (VeriSilicon, 688521.SH) hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden plattformbasierte, umfassende, kundenspezifische Halbleiter-Serviceleistungen und Halbleiter-IP-Lizenzierungsdienste aus einer Hand unter Nutzung seiner eigenen Halbleiter-IP-Produktpalette anzubieten. Im Rahmen des einzigartigen Geschäftsmodells "Silicon Platform as a Service" (SiPaaS) kann VeriSilicon mit seinem umfassenden IP-Portfolio in kurzer Zeit komplette Halbleiterprodukte von der Definition über das Testen bis zum Verpacken anbieten. Das Unternehmen bietet leistungsstarke und kostengünstige Halbleiter-Alternativen für Fabless, IDM, Systemanbieter (OEM/ODM), große Internetunternehmen, Cloud-Dienstanbieter usw. an. Die Geschäftstätigkeit von VeriSilicon umfasst die Bereiche Unterhaltungselektronik, Automobilelektronik, Computer und Peripheriegeräte, Industrie, Datenverarbeitung, Internet der Dinge und andere Anwendungen.

VeriSilicon bietet eine Vielzahl kundenspezifischer Halbleiterlösungen, darunter Video-, Audio- und Sprachverarbeitung in hoher Auflösung, Infotainment im Fahrzeug, Videoüberwachung, IoT-Konnektivität, Smart Wearables, hochwertige Anwendungsprozessoren, Beschleunigung der Videotranskodierung, intelligente Pixel-Verarbeitung usw. Darüber hinaus verfügt VeriSilicon über sechs Arten von hausinternen Prozessor-IPs, und zwar GPU IP, NPU IP, VPU IP, DSP IP, ISP IP und Display-Prozessor-IP sowie über mehr als 1.400 analoge und Mixed-Signal-IPs und RF-IPs.

VeriSilicon wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz im chinesischen Schanghai. Das Unternehmen betreibt 7 Design-, Forschungs- und Entwicklungszentren in China und in den USA und verfügt über 11 Vertriebs- und Kundendienstniederlassungen weltweit. Bei VeriSilicon arbeiten derzeit mehr als 1.200 Beschäftigte.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

