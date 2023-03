Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, kündigt heute die Markteinführung seines Wi-Fi-HaLow-Moduls FGH100M an, das eine Datenübertragung mit großer Reichweite, niedrigem Stromverbrauch, geringerer Komplexität sowie eine verbesserte Durchdringung von Wänden und anderen Hindernissen für eine Vielzahl von IoT-Anwendungen bietet.

Das FGH100M-Modul verwendet das drahtlose Netzwerkprotokoll IEEE 802.11ah, auch bekannt als Wi-Fi HaLow, und arbeitet im lizenzfreien Sub-1-GHz-Bereich. Mit seiner Sub-1-GHz-Signalabdeckung erfüllt es die einzigartigen Anforderungen des Internets der Dinge (IoT) und ermöglicht Benutzern die Steuerung von IoT-Geräten in einem Radius von einem Kilometer. Es bietet eine zehnmal größere Reichweite als herkömmliches Wi-Fi und eignet sich daher sowohl für IoT-Szenarien im Innen- als auch im Außenbereich, wie z. B. Haus- und Industrieautomation, intelligente Landwirtschaft, intelligente Stadt, intelligentes Gebäude, Lager, Einzelhandelsgeschäft, Campus und mehr.

"Durch die Integration der bahnbrechenden Wi-Fi-HaLow-Technologie bietet unser FGH100M-Modul eine große Reichweite und robuste Wi-Fi-Verbindungen, ohne dabei auf Einfachheit und Effizienz verzichten zu müssen", kommentiert Norbert Muhrer, President und CSO von Quectel Wireless Solutions. "Es ist eine sehr leistungsstarke Ergänzung zu unserer bereits umfangreichen Palette an Wi-Fi-Modulen, die Funktionen für Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E bieten."

Basierend auf dem MM6108 Wi-Fi HaLow SoC von Morse Micro ist das FGH100M konform mit dem Wi-Fi-Standard IEEE 802.11ah und arbeitet in den Bändern 850-950 MHz mit 1/2/4/8 MHz Kanalbreite. Es bietet eine maximale Ausgangsleistung von 21 dBm und eine maximale Übertragungsrate von 32,5 Mbps.

Das Wi-Fi-HaLow-Modul FGH100M ermöglicht Konnektivität mit geringerem Stromverbrauch als frühere Wi-Fi-Technologien und ist in der Lage, Geräte mit Knopfzellenbatterien über Monate oder Jahre zu unterstützen, was für Anwendungsfälle wie intelligente Sensoren und Zustandsüberwachung entscheidend ist. Im Gegensatz zu ähnlichen IoT-Technologien unterstützt Wi-Fi HaLow natives IP und erfordert keine proprietären Gateways, Controller oder Hubs, was die Installation erheblich vereinfacht und die Betriebskosten reduziert.

Mit seinen ultrakompakten Abmessungen von 13,0 mm 13,0 mm 2,2 mm optimiert das FGH100M die Größe des Endprodukts und die Designkosten und erfüllt die Anforderungen von größenempfindlichen Anwendungen. Darüber hinaus bietet das Modul eine breite Palette von Schnittstellen, darunter UART, SPI, I2C, SDIO 2.0 und PWM.

Das FGH100M erfüllt die neuesten Wi-Fi-Anforderungen für Authentifizierung und Verschlüsselung, einschließlich WPA3 und AES für Over-the-Air (OTA)-Verkehr. Außerdem unterstützt es die Verschlüsselungsalgorithmen SHA-256, SHA-384 und SHA-512 zum besseren Schutz der Übertragungsdaten.

Entwicklungsmuster des Wi-Fi-HaLow-Moduls FGH100M sind ab sofort erhältlich. Um mehr über das FGH100M von Quectel zu erfahren, besuchen Sie Quectel auf der Embedded World 2023, Halle 3, Stand 318.

Über Quectel

Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Als stark kundenorientiertes Unternehmen sind wir ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, der durch hervorragenden Support und Service unterstützt wird. Unser wachsendes globales Team von über 4.000 Fachleuten gibt das Tempo für Innovationen in den Bereichen Mobilfunk, GNSS, Wi-Fi- und Bluetooth-Module, Antennen und IoT-Konnektivität vor.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

Für weitere Informationen: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook und Twitter.

