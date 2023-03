Hamburg/Madrid (ots) -Openbank, die 100 % digitale Bank der Santander-Gruppe, verbessert ihr Angebot an Sparprodukten für deutsche Kunden. Zum einen können Neukunden der Bank das neue Willkommens-Tagesgeldkonto beantragen. Mit 2,55 % jährlichen Zinsen während der ersten sechs Monate und bis 100.000 Euro ist es das beste auf dem deutschen Markt. Ab dem siebten Monat erhalten Kunden auf diesem Konto 1 % Zinsen.Zum anderen bietet Openbank sowohl Neu- als auch Bestandskunden ab heute mit dem 'Open Festgeld Neueinlagen' ein neues Festgeldkonto mit einer Laufzeit von 12 Monaten und einer jährlichen Verzinsung von 2,50 %.Einer der größten Vorteile dieses Festgeldes ist die Möglichkeit, es vor Ende der Laufzeit von 12 Monaten aufzulösen, ohne dass dabei besondere Bedingungen gelten oder Gebühren anfallen. Ganz im Gegenteil: Bei vorzeitiger Auflösung werden 0,5 % Zinsen (nominal p.a.) für den Zeitraum ausgezahlt, in dem das Festgeld gehalten wurde. Dies ist ein auf dem deutschen Markt besonderes Merkmal, da normalerweise die Auflösung eines Festgeldkontos nur im Fall von Behinderung, Arbeitslosigkeit, Scheidung, Immobilienkauf usw. möglich ist; bei Openbank hingegen geht dies jederzeit ohne Strafgebühr, sodass der Kunde flexibel über sein Geld verfügen kann. Das Angebot gilt ausschließlich für neues Kapital, welches den Gesamtsaldo des Kunden seit dem 28. Februar 2022 erhöht. Die Mindesteinlage beträgt 1 Euro und es gibt keine Höchstgrenze.Hinter Openbank steht die Stärke und das Vertrauen von Santander, einer der größten Finanzgruppen der Welt mit mehr als 160 Millionen Kunden und 1,3 Billionen Euro an Kundenressourcen (Stand Ende 2022). Derzeit sind alle Kundeneinlagen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro durch den spanischen Einlagensicherungsfonds abgesichert.In den nächsten Tagen wird Openbank das Angebot an Festgeldkonten durch neue Produkte mit drei- und sechsmonatiger Laufzeit erweitern.Pressekontakt:public imaging GmbHHenning Mönster / Isabella von KöckritzTel.: +49 (0)40 401999-156 / -22E-Mail: openbank@publicimaging.deOriginal-Content von: Openbank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150045/5463980