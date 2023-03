Emittent / Herausgeber: SQUAD Fonds / Schlagwort(e): Personalie

SQUAD Fonds holt Leiter von AllianceBernstein



15.03.2023

Augsburg, 15.03.2023



Wir freuen uns sehr, Martin Dilg in unserem SQUAD Fonds-Team begrüßen zu dürfen. Er kann auf mehr als zwanzig Jahre im internationalen Asset Management zurückblicken und wird uns ab Mitte März 2023 als Leiter Content, Communication und Services dabei helfen, sowohl den Vertrieb zu unterstützen als auch Kapitalmarktinhalte unserer Portfolioberater professionell nach außen zu tragen.



Martin Dilg ist gelernter Bankkaufmann und war 12 Jahre bei der Fürst Fugger Privatbank für die Auswahl von Fondsmanagern verantwortlich. Er selbst ist mehrfach ausgezeichneter Portfoliomanager und hat in Business Administration (DBA) promoviert. Zu seinen beruflichen Stationen gehören verschiedene Positionen im Vertrieb bei Barings und zuletzt zeichnete er viele Jahre als Head of Sales für die DACH-Region (inkl. Osteuropa) bei AllianceBernstein verantwortlich. Bereits im Jahre 2015 stellte er seine wissenschaftliche Arbeit "A Holistic Approach to Socially Responsible Investments" fertig und bringt somit auch zum Thema 'Nachhaltige Investments' seinen fundierten Erfahrungsschatz in unsere neue SQUAD Green Plattform mit ein.



"Nachdem ich Martin 2011 bereits in mein Vertriebsteam bei Barings geholt habe und wir dort sehr erfolgreich zusammengearbeitet haben, bin ich überzeugt mit ihm diese neu geschaffene Position optimal besetzt zu haben. Martin wird an dieser Stelle die Weiterentwicklung mit mir gemeinsam vorantreiben.", so Oliver Morath, Managing Director Strategie und Vertrieb bei SQUAD Fonds.



"Ich bin sehr gespannt mich der so dynamisch wachsenden Boutiquen Plattform SQUAD Fonds anzuschließen und freue mich sehr darauf, die Expansion mit voranzutreiben und mein ESG-Knowhow als Produktspezialist für die Steyler Fair Invest Fonds einbringen zu können.", fügt Martin Dilg hinzu.



Über SQUAD Fonds: SQUAD Fonds gehört zur Discover Capital GmbH und steht seit Gründung im Jahr 2004 für spezialisierte Fondsboutiquen, die in kleinen Teams Investmentfonds beraten. Diese sind in inhabergeführten GmbHs organisiert und treten gemeinsam unter der Multimanager-Boutique SQUAD Fonds auf. Hier werden die Kompetenzen für die Auflage und den Vertrieb der Investmentfonds gebündelt, damit sich die Fondsberater ganz auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können: die Umsetzung ihrer Anlagestrategie. Was uns vereint? Wir sind Investoren aus Leidenschaft!



