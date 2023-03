© Foto: Sina Schuldt/dpa - dpa-Bildfunk



Mega-Renditen mit Erneuerbare-Energien-Aktien? Die Analysten der Citibank sind davon überzeugt. Vor allem der Solarbranche stehe ein "beispielloses Wachstum" bevor. Top-Picks der Citibanker. Liste!

Analysten der Citibank sehen ein hohes Renditepotenzial für Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energien. In einer aktuellen Analyse heißt es: Die Welt befinde sich in Sachen Energie in einem "schnellen und tiefgreifenden Wandel". Vor allem der Solarsektor dürfte weiterhin ein "beispielloses Wachstum" verzeichnen, sind die Citibanker überzeugt. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet.

Gründe für das hohe Wachstumspotenzial des Solarsektors seien unter anderem geopolitische Entwicklungen wie der zunehmende Fokus von Staaten auf Energieautarkie, der verstärkte Investorenfokus auf ESG-Faktoren und staatliche Anreize.

Bei Solaraktien bevorzugt Citi geografisch diversifizierte Unternehmen, insbesondere solche mit europäischem Engagement. Hier sind die vier Top-Picks von Citi im Solarbereich:

CITIS TOP-PICKS

BEI ERNEUERBAREN-ENERGIE-AKTIEN Unternehmen ISIN Aktienkurs Citi-Kursziel Kurspotenzial Enphase Energy US29355A1079 199,48 US-Dollar* 285 US-Dollar +43 Prozent Eneti MHY2294C1075 9,64 US-Dollar** 14 US-Dollar +45 Prozent SolarEdge US83417M1045 291,10 US-Dollar* 429 US-Dollar +47 Prozent Shoals Technologies US82489W1071 21,20 US-Dollar** 34 US-Dollar +60 Prozent

Quellen: CNBC, Citi *= Kurs vom 15.03.2023 **= Schlusskurs vom 14.03.2023

Autor: Ferdinand Hammer,wallstreet:online Zentralradaktion