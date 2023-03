Thundercomm, ein weltweit führender Anbieter von Internet-of-Things (IoT)-Produkten und -Lösungen, gibt neue Angebote in seinem Portfolio an intelligenten IoT-Modulen bekannt, mit denen die Hürden für den Markteintritt gesenkt und Innovationen in verschiedenen AIoT-Branchensegmenten wie Robotik, Handheld-Geräte, Tablets und intelligente Kameras beschleunigt werden sollen.

Das TurboX C2210 SOM arbeitet mit dem Qualcomm® QRB2210 System-on-Chip (SoC). Es bietet ein optimiertes Linux-Betriebssystem, diskreten Speicher für mehr Speicheroptionen, um Kosten zu sparen, einen schnellen Systemstart, unterstützt 1080P@30FPS Videodekodierung und hat eine lange Lebensdauer bis 2028. Dabei ist das Ziel, hochentwickelte Funktionen für Geräte der Einstiegsklasse mit besserer Leistung und geringerem Stromverbrauch bereitzustellen. Das TurboX C2210 SOM unterstützt das Linux-System und kann für eine Vielzahl von Produkten wie beispielsweise Einstiegsroboter, E-Scooter, Smart Home Dock, Smart Camera und robuste Handhelds eingesetzt werden.

Das TurboX C4210 SOM arbeitet mit dem Qualcomm® QRB4210 SoC. Es verfügt über dreifache ISPs für ein hochmodernes Dual-Kamera-Erlebnis, einen dedizierten Compute DSP für Computer Vision und Videonachbearbeitung. Das Modul wurde speziell für die Unterstützung moderner Grafiken entwickelt und bietet hochwertige Funktionen für Geräte der mittleren Preisklasse. Es ist eine ideale Plattform für Industrie- und Verbraucheranwendungen, die hohe Datenraten und Multimedia-Funktionen erfordern, und kann in einer Vielzahl von Geräten eingesetzt werden, beispielsweise in der Robotik, bei Dashcams, Videokonferenzen und im intelligenten Einzelhandel (Smart Retail).

Das TurboX C5430 SOM ist mit dem Qualcomm® QCS5430 SoC ausgestattet, ein 6nm-Prozessor mit überragender Leistung, Energieeffizienz, erstklassiger Konnektivität und 3,5 TOPS-Rechenleistung. Es unterstützt 4K@30FPS- und 4K@30FPS-Videokodierung, Wi-Fi 6E, Langstrecken-Bluetooth, vier MIPI CSIs sowie eine Vielzahl von Peripherieschnittstellen. Das C5430 SOM ist ein leistungsstarkes AIoT SOM für die Konstruktion von Handheld-Geräten, Industrierobotern, Servicerobotern und Edge Box, das den Kunden Hardwareschnittstellen und Software-SDK zur Verfügung stellt, mit denen Funktionen validiert und der Prototyp schnell gebaut werden kann.

"Die Robotikbranche verzeichnet ein schnelleres Wachstum als je zuvor, da sich die Technologie in den Bereichen 5G, Rechenleistung und KI kontinuierlich weiterentwickelt. Heutzutage sind Roboter in fast allen Bereichen unseres Lebens zu finden sie helfen uns, viel mehr zu tun, als wir allein tun können. Die neuen Module C2210 SOM und C4210 SOM werden das Potenzial für weitere Innovationen in der Robotik freisetzen und so die Eintrittsbarrieren für Marken senken, die sich auf diesem wachsenden Markt behaupten wollen", so Pier Zhang, Director of Product Marketing bei Thundercomm. "Wir bieten nicht nur die Hardware-SOM und Dev-Kits an, sondern auch das Robotergehirn und Softwarelösungen, um Kunden zu helfen, zukunftssichere Roboterprodukte schneller und kostengünstiger zu entwickeln."

"Wir gratulieren Thundercomm zur Einführung seiner branchenführenden SOMs. In Anerkennung der Innovationskraft dieser neuen Produkte hat Qualcomm Technologies kürzlich bekannt gegeben, dass die Qualcomm® Robotics RB1 und RB2 Development Kits auf TurboX C2210 bzw. C4210 basieren", so Dev Singh, Vice President, Business Development und Head of Building, Enterprise and Industrial Automation, Qualcomm Technologies, Inc. "Unsere Entwicklungskits bieten eine Reihe kompletter Robotikfunktionen, darunter vorintegrierte Sensoren von TDK, Kameras und KI-SDKs, so dass Entwickler leichter Prototypen für alltägliche Robotikanwendungen erstellen und damit das IoT-Ökosystem vorantreiben können."

Der Qualcomm Robotics RB1 und RB2 Development Kit und die SOMs TurboX C2210, C4210, C5430 sind ab sofort zur Prüfung und für Tests erhältlich.

Über Thundercomm

Thundercomm, ein Joint Venture zwischen Thunder Software Technology Co., Ltd. und Qualcomm (China) Holding Co. Ltd, einer Tochtergesellschaft von Qualcomm Technologies, Inc., wurde gegründet, um Innovationen im Internet der Dinge und der Automobilindustrie dadurch zu beschleunigen, dass Komplettlösungen angeboten werden, die von Qualcomm Technologies unterstützt werden. Thundercomm ist aufgrund seiner Fähigkeiten bei Betriebssystemen wie beispielsweise Android oder Linux, sein Portfolio an Auslandssoftware und On-Device-KI-Technologien sowie sein weltweites Vertriebs- und Supportnetzwerk ein zentraler und zuverlässiger Partner für globale Kunden, die hochwertige Produkte der nächsten Generation entwickeln und die Zeit bis zur Vermarktung verkürzen wollen. Mehr erfahren Sie unter www.thundercomm.com

Produkte unter der Marke Qualcomm sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Patentierte Technologien von Qualcomm werden von Qualcomm Incorporated lizenziert.

Qualcomm ist eine Marke oder eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated.

