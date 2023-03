Berlin (ots) -- Deutsche Bildungseinrichtungen: University of Europe for Applied Sciences, Berlin School of Business and Innovation und GISMA University of Applied Sciences vergeben Stipendien an Erdbebenopfer aus der Türkei und Syrien- Das Stipendium deckt die gesamten Studiengebühren bei Studienbeginn 2023/24- Ziel ist es, jungen Menschen die Möglichkeit zum Wiederaufbau zu gebenFührende deutsche Bildungseinrichtungen, die University of Europe for Applied Sciences (UE), die Berlin School of Business and Innovation (BSBI) und die GISMA University of Applied Sciences (GISMA), freuen sich, den Start eines Stipendienprogramms für junge Menschen bekannt zu geben, die von den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien betroffen sind. UE, BSBI und GISMA sind Teil des Netzwerks von Bildungseinrichtungen der GUS Germany GmbH (GGG).Ziel der Initiative ist es, den betroffenen Studierenden Hoffnung zu geben und sie in ihrem Bestreben zu unterstützen, ihre Häuser und Regionen wiederaufzubauen. Das Stipendium deckt die gesamten Studiengebühren für alle Studiengänge an den Partnerinstitutionen ab den Studienjahren 2023 und 2024. Das Stipendium steht Studierenden zur Verfügung, die von dem Erdbeben betroffen sind und nachweislich zum Wiederaufbau ihrer Heimatregion beitragen können."Wir glauben, dass unter anderem Bildung für den Wiederaufbau und die weitere Entwicklung der Türkei und Syriens entscheidend ist. Mit diesem Stipendium wollen wir den betroffenen Studierenden die Möglichkeit geben, sich weiterzubilden und am Wiederaufbau ihrer Heimat und ihrer Region mitzuwirken. Daher laden wir alle Studierenden ein, sich für dieses Stipendium zu bewerben", sagte Sagi Hartov, Geschäftsführer der GUS Deutschland.Interessierte Studierende können sich unter folgendem Link für das Stipendium bewerben: https://www.ue-germany.com/study-with-us/fees-and-finance/ue-scholarships. Die Bewerbungsvoraussetzungen und allgemeinen Bedingungen für das Stipendium sind ebenfalls auf der Website zu finden.Hintergrundinformationen über BSBI, GISMA und UE:Die Berlin School of Business and Innovation, die GISMA University of Applied Sciences und die University of Europe for Applied Sciences sind private Bildungseinrichtungen mit mehreren Standorten in Deutschland und Europa. Sie gehören dem Netzwerk von Bildungseinrichtungen der GUS Germany GmbH an und bilden Studierende aus dem In- und Ausland in einer Vielzahl von Wissensbereichen wie Wirtschaft, Kunst & Design, Technik und Software sowie Gesundheitswissenschaften aus, um Menschen fit für den Arbeitsmarkt von morgen zu machen. Innovative Lernmodelle, flexible Lerninhalte und inspirierende Standorte spielen dabei eine große Rolle.Pressekontakt:Jessica Barthel | jessica.barthel@gusgermany.de |Stefanie Bickert | stefanie.bickert@tonka-pr.com | +4917.658.851.839 |Original-Content von: GUS Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169183/5464059