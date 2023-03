Frankfurt (ots) -Ab sofort ist die Markt-Media-Studie best for planning (b4p) unter dem Planungstool AudioXpert verfügbar. Das ermöglicht es den Mediaagenturen, die Studie auch mit einem für die Radio- und Audiowerbung optimierten Tool auszuwerten. Die b4p 2022 enthält alle in der ma 2022 Audio II Update ausgewiesenen Audio-Angebote. Als größte Markt-Media-Studie bietet die b4p Zugriff auf Konsuminformationen zu praktisch allen werblich relevanten Branchen. Dies ermöglicht eine marktnahe Audioplanung auf Basis "echter" Konsumenten statt allein anhand soziodemographischer Merkmale.ARD MEDIA als neuer Lizenznehmer der best for planning hat sich maßgeblich für die Bereitstellung der Studie unter dieser für den Audiomarkt entscheidenden Software eingesetzt. Die b4p dokumentiert seit 2013 umfassend die Mediennutzung und das Konsumverhalten der Menschen in Deutschland und berücksichtigt derzeit ca. 2.400 Marken in 111 Marktbereichen. "Als führender Audio-Vermarkter verstehen wir es als unsere Aufgabe, dem Markt und unseren Mandanten die bestmögliche Analysequalität für Markt-Media-Fragestellungen zu bieten, deshalb haben wir uns 2022 der best for planning als Lizenznehmer angeschlossen", sagt Jan Isenbart, Geschäftsleiter Forschung und Service, ARD MEDIA GmbH. "Mit unserem Wechsel von der VuMA Touchpoints zur b4p können wir unseren Kunden deutlich mehr Leistungsbreite- und tiefe in allen Phasen der Planung bieten." Die b4p berücksichtigt sämtliche Radio-Angebote aus der ma Audio und passt deren Reichweiten an die Währungsstudie an. Darüber hinaus enthält sie umfangreiche Informationen zu Interessen, Lebensstilen und Konsumvorlieben sowie Daten zu vielen anderen Werbeträgern.Die b4p wird bereits von den meisten Agenturen genutzt und hat über 40 Lizenznehmer im Werbemarkt. Für Agenturen, die bereits über eine Lizenz für die Nutzung der best for planning verfügen, entstehen für die Bereitstellung unter AudioXpert keine zusätzlichen Kosten. AudioXpert dient dabei als Ergänzung zu den etablierten Auswertungstools, da neben den Konsum- und Einstellungsmerkmalen ausschließlich Audio-Angebote verfügbar sind. Alle weiteren Gattungen stehen in den geläufigen Tools für Auswertungen zur Verfügung.Der multimediale Qualitätsführer ARD MEDIA GmbH vermarktet in seinem Geschäftsbereich TV/Bewegtbild den nationalen ARD-Sender Das Erste. Im Geschäftsbereich Audio vermarktet das Public-Private-Unternehmen als Reichweitenmarktführer öffentlich-rechtliche sowie private Radioprogramme, Online Audio-Streams und Podcast-Angebote. Das gesamte Qualitätsportfolio steht national wie regional für die effektive Ansprache kaufkräftiger und exklusiver Zielgruppen, für hohe stabile Reichweiten sowie für überdurchschnittlich starke Werbewirkung und höchste Effizienz auf allen relevanten Übertragungswegen. Ergänzt wird dieses Vermarktungsangebot durch fundierte Werbewirkungsforschung, begleitende Markt-Media-Studien sowie Service-Dienstleistungen rund um das Thema Mediaplanung.Pressekontakt:Norbert RüdellPressesprecherTelefon: 069/15424-218Mobil: 0160/96930306norbert.ruedell@ard-media.deOriginal-Content von: ARD MEDIA GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162813/5464054