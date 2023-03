Tokio, 15. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die Polyplastics Group hat angekündigt, dass ihr neu entwickeltes langfaserverstärktes Zellulose-Polypropylenharz, PLASTRON(R) LFT, für Automobilanwendungen wie Türmodulträger, Mittelkonsolen und Armlehnenkerne eingesetzt wird. PLASTRON(R) LFT bietet eine geringere Dichte und reduzierte Treibhausgasemissionen im Vergleich zu kurzglasfaserverstärkten Harzen und bietet gleichzeitig dieselben mechanischen Eigenschaften.Bild: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202303073657/_prw_PI1fl_dh5RfhUm.jpeg (https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202303073657/_prw_PI1fl_dh5RfhUm.jpeg)Zellulose, ein nicht essbares Biomasse-Rohmaterial, das aus organischen Ressourcen stammt, die nicht fossilen Ressourcen entstammen, hat folgende Eigenschaften: negative Kohlenstoffwirkung (absorbiert Kohlendioxid aus der Luft bei der Herstellung) und ist ein nachhaltiges Rohmaterial (das nachhaltig beschafft werden kann im Gegensatz zu Ressourcen wie natürlichen Mineralien).Das langfaserverstärkte Harz PLASTRON(R) LFT enthält regenerierte Zellulosefasern, die mit Hilfe des Lösungsmittelverfahrens hergestellt werden und nahezu keinen Abfall produzieren. Polyplastics verwendet eine Zellulosefaser, die mit dem Lösungsmittelverfahren hergestellt wird und bei der Herstellung im Vergleich zu typischen Glasfasern weniger Treibhausgase emittiert. Da es eine fast 10 % geringere Dichte als glasfaserverstärktes PP-Harz aufweist, sind auch seine Treibhausgasemissionen geringer, wenn es in gleichen Volumen verglichen wird.Zellulose ist von Natur aus außerordentlich schwer in Lösungsmitteln zu lösen. Heute wird der Großteil des typischen regenerierten Zellulosematerials in einem komplexen Verfahren hergestellt, bei dem die Zellulose modifiziert, anschließend in einem Lösungsmittel aufgelöst und gesponnen wird, um schließlich die ursprüngliche Zelluloseform wiederherzustellen. Dieser Prozess führt zu erheblichen Emissionen von Treibhausgasen, einschließlich Kohlendioxid.Im Vergleich dazu beinhaltet das Lösungsmittelverfahren einen geschlossenen Prozess, der fast 100 % des Lösungsmittels zurückgewinnt. Das Verfahren erzeugt minimalen Abfall und produziert Materialien, die noch umweltfreundlicher sind. Das Unternehmen hat weltweit mehrere Patente für Harze mit langregenerierten Zellulosefasern, einschließlich Zellulosefasern im Lösungsmittelverfahren, erworben.Bitte besuchen Sie auch: https://www.polyplastics-global.com/en/approach/18.html*PLASTRON(R) ist eine eingetragene Marke von Polyplastics Co., Ltd. in Japan und anderen Ländern.Informationen zu PolyplasticsPolyplastics Co., Ltd. ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von technischen Thermoplasten. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst POM, PBT, PPS, LCP, PET, COC und LFT. Das Unternehmen hat den größten Weltmarktanteil bei POM, LCP und COC. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung wird das Unternehmen von einem starken globalen Netzwerk an F&E-, Produktions- und Vertriebsressourcen unterstützt, das in der Lage ist, fortschrittliche Lösungen für einen sich ständig verändernden globalen Markt zu schaffen.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/polyplastics-setzt-plastronr-langfaserverstarktes-zelluloseharz-fur-automobilanwendungen-ein-301772771.htmlPressekontakt:Runa Higuchi/Yuko Aiba,Polyplastics Co.,Ltd.,Tel: +81-3-6711-8610,E-Mail: ppc-info@polyplastics.comOriginal-Content von: Polyplastics Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77137/5464063