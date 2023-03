Von der Pressemitteilung, in der die Silicon Valley Bank ihren milliardenschweren Kapitalbedarf verkündete, zur News der Schließung am 10. März vergingen nicht einmal 48 Stunden. Wie konnte das so schnell passieren? t3n hat darüber mit führenden Investoren gesprochen. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB), dem wohl prominentesten Startup-Finanzierer der Welt, war ein Drama in nur wenigen Akten. Der Kollaps folgte auf eine Pressemitteilung der Bank vom 8. März, in der sie ihre Pläne verkündete, durch die Ausgabe von Aktien neues Geld einzusammeln, um ihr Geschäft zu sichern. Insgesamt 2,25 Milliarden US-Dollar sollten so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...