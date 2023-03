Bad Wimpfen (ots) -Bei Lidl eingekauft hat wahrscheinlich schon so gut wie jeder. Wie ist Lidl jedoch als Arbeitgeber? Wer steht hinter den Produkten, wer baut eigentlich die Filialen? Und wie gelingt der Berufseinstieg bei Lidl? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die neue Staffel von LäuftBeiLidl. Christian Härtnagel, Geschäftsleitungsvorsitzender von Lidl in Deutschland, hat Content Creator Benjamin Beyer, besser bekannt als DJ David Puentez, in dessen alte Heimat eingeladen: Bad Wimpfen, Altstadtperle im Norden Baden-Württembergs und seit 2021 neuer Hauptsitz von Lidl in Deutschland. Hier hat Ben Beyer mit Christian Härtnagel einen Blick hinter die Kulissen von Lidl geworfen, hat Experten aus unterschiedlichen Bereichen getroffen und mit dem Geschäftsleiter Personal über die Herausforderungen eines Arbeitnehmermarkts gesprochen. Die Videos sind ab heute auf www.lidl.de/laeuftbeilidl und auf Youtube online.Wie die Produkte in die Filialen kommenDen Start macht Ben im "Boulevard", der die einzelnen Gebäudeteile der Lidl-Hauptverwaltung miteinander vereint. An der Barista Bar trifft er auf Laura. Sie ist Einkäuferin bei Lidl und stellt gerade ihr neues Produkt den Kollegen vor - inklusive Verkostung. Ben erfährt von Laura, wie ihr Werdegang war und wie stolz sie ist, wenn sie gemeinsam mit den Kollegen von Vertrieb und Marketing ihre Produkte in die Regale bringt.Von der Musterfiliale in die Lidl-MetropolfilialeMit Christian Härtnagel kommt Ben auch in Bereiche der Lidl-Verwaltung, die Besucher sonst nicht zu sehen bekommen. So auch eine komplett eingerichtete Lidl-Musterfiliale. Immobilienexperte Chris "entführt" Ben von dort nach Frankfurt-Niederrad in Deutschlands größte Lidl-Filiale. Warum der Influencer aus Nachhaltigkeitsgründen Lidl aufs Dach steigen muss, zeigt die zweite Episode der neuen Staffel LäuftBeiLidl.Im Fitnessstudio mit dem PersonalchefDass man sich für seine Mitarbeiter stark machen und auch einiges bieten muss, erläutert Marco Monego, Geschäftsleiter Personal von Lidl in Deutschland. Im hauseigenen Fitnessstudio diskutiert er mit Ben über offene Stellen, wie diese zu besetzen sind und wie man Fachkräfte, Berufs- und Quereinsteiger gleichermaßen von sich überzeugen kann. Dies ist nicht nur mit gutem Kaffee und noch besserem Gehalt zu bewerkstelligen, sondern mit Aussicht auf Karriere, flache Hierarchien und Vereinbarkeit von Beruf und Familie.Snackable Content in vier Staffeln LäuftBeiLidlDas Format LäuftBeiLidl gewährt mit kurzen Videos einen exklusiven Blick hinter die Kulissen von Lidl und seinen Partnern. Wem der Einblick nicht tief genug geht, kann auf Zusatzmaterial, sogenannte "Deep Dives", zugreifen, die die einzelnen Themen genauer beleuchten. In den vorherigen Staffeln haben Influencer bereits durch die Themen Wertstoffe und alternative Verpackungen bei Lidl, Eigenmarken des Einzelhändlers sowie Lebensmittelrettung geführt.Weitere Infos zu LäuftbeiLidl unter www.lidl.de/läuftbeilidl (http://www.lidl.de/laeuftbeilidl)Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5464115