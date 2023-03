Wacker Chemie hat detaillierte Zahlen für das vierte Quartal 2022 vorgelegt. Wie die Analysten von AlsterResearch bereits in ihrem letzten Bericht (24. Januar 2023) zu den vorläufigen Ergebnissen erläutert hatten, waren die Zahlen für das vierte Quartal gemischt, da das Quartal durch den branchenweiten Abbau von Lagerbeständen und anhaltenden Kostendruck beeinträchtigt wurde. Während das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr erfüllen konnte, blieb das EBITDA aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen in der sich abschwächenden Konjunktur zum Jahresende etwas hinter den Erwartungen zurück, insbesondere in der Bauindustrie, dem wichtigsten Endmarkt von Wacker. Die Prognose des Managements für das Jahr 2023 deutet auf eine stärkere Abschwächung hin als von den Analysten von AlsterResearch erwartet. Innerhalb der Segmente rechnet das Management für 2023 mit einem Margendruck bei Silikonen und Polysilizium. Trotz des vorsichtigen Tons des Managements besteht eine gute Chance, dass sich die Endmärkte erholen werden, wenn sich die chinesische Wirtschaft nach der Wiedereröffnung erholt und die damit verbundenen negativen Auswirkungen auf andere geografische Märkte nachlassen. Die Experten von AlsterResearch halten an ihrer Kaufempfehlung fest, mit einem unveränderten Kursziel von EUR 175,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Wacker%20Chemie%20AG





