Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, gab heute eine Initiative zur Zusammenarbeit mit WSB bekannt, die Eigentümer und Auftragnehmer von zivilen Infrastrukturprojekten bei der Einführung und Nutzung digitaler Zwillinge der Infrastruktur anleiten soll. WSB hat auf Basis von SYNCHRO von Bentley eine neue digitale Baumanagementlösung und Beratungsdienstleistung eingeführt, um den Markt für zivile Infrastruktur dabei zu unterstützen, die Herausforderungen der Einführung modellbasierter digitaler Workflows sowie der Nutzung der Leistungsfähigkeit digitaler Zwillinge im Bauwesen zu meistern. WSB ist das erste Unternehmen, das dem Bentley Digital Integrator-Programm für das Bauwesen beigetreten ist, um Ingenieur- und Projektabwicklungsunternehmen und Systemintegratoren, die digitale Zwillinge für die Infrastrukturanlagen ihrer Kunden erstellen und pflegen, programmatische Unterstützung bei der Markteinführung und Wissenstransfer anzubieten.

SYNCHRO vereinfacht die Abwicklung von Infrastruktur-Bauprojekten. Bildgenehmigung durch WSB.

Bauarbeiten basieren oftmals auf 2D-Zeichnungen, Tabellenkalkulationen und dokumentenbasierten Arbeitsabläufen, was zu Fehlern, Verschwendung und Nacharbeiten führt. Dies verursacht bei den meisten Projekten Budget- und Terminüberschreitungen. Bentley und WSB werden Unternehmen bei der Umgestaltung des Bauwesens durch den Einsatz von Technologie und digitaler Bereitstellung anführen.

"Eigentümer und Bauunternehmen erkennen, dass neue digitale Arbeitsabläufe erforderlich sind, um die Anforderungen an die Infrastruktur zu erfüllen. Die erfolgreiche Anwendung dieser digitalen Workflows erfordert ein tiefes Verständnis von Technologie, Prozessen und Daten", sagte Carsten Gerke, Senior Vice President, Strategic Partnerships bei Bentley Systems. "Das Bentley Digital Integrator-Programm basiert auf der Kombination von Technologie und Fachwissen für eine Verbesserung der Infrastruktur. Der Beitritt von WSB zum Programm bietet allen unseren Anwendern im Verkehrsbereich die Möglichkeit, einen Sprung nach vorn zu machen."

Durch eine Kombination aus branchenführender Software, Fachwissen und Innovation trägt die Initiative von Bentley und WSB für digitales Baumanagement dazu bei, die Art und Weise der Durchführung von Infrastrukturprojekten neu zu gestalten. Zu den wichtigsten Dienstleistungen gehören die Bereitstellung einer einzigen Informationsquelle durch die Verbindung von Projekt-, Vertrags- und Dokumentenmanagement mit der Zukunft des Entwurfs. Hierbei handelt es sich um ein ausführbares 3D-/4D-/5D-Modell sowie um die Möglichkeit, ausführbare Modelle aus aktuellen 2D-Plansätzen zu erstellen, was den Übergang zu einer einzigen Informationsquelle für alle Interessengruppen ermöglicht. Diese Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, das branchenweit führende modellbasierte Baumanagement-Tool in die Hände derjenigen zu geben, die die Bauarbeiten durchführen. WSB fördert die fortschrittliche Projektabwicklung und weiß, wie die richtige Technologie und das richtige Fachwissen eingesetzt werden können, um die Bestrebungen seiner Kunden für eine digitale Zukunft zu unterstützen.

"WSB engagiert sich für die Bereitstellung innovativer, zuverlässiger und sicherer Lösungen durch den Einsatz fortschrittlicher Technologie. Wir sind davon überzeugt, dass die erfolgreiche Einführung eines betriebsbereiten 3D-Modells für mehr Transparenz sorgt, die Investitionsrendite maximiert, eine echte Lebenszyklusplanung ermöglicht und die Zusammenarbeit zwischen allen Interessengruppen fördert", so Jon Chiglo, Chief Operating Officer von WSB. "Wir haben eine gesamte Organisation, die unsere digitale Zukunft anführt, schafft und innovativ gestaltet. Unsere Partnerschaft mit Bentley ist ein wichtiger Teil dieser Vision und wir freuen uns, diesen Dienst für digitales Baumanagement auf den Markt zu bringen."

Grundlage für das Angebot von WSB ist SYNCHRO, die Baumanagementsoftware von Bentley. Sie unterstützt den gesamten Baulebenszyklus mit einfachen Arbeitsabläufen vom Büro zum Außendienst und gibt Unternehmen Einblick in die Projektleistung, Produktivität und finanzielle Gesundheit. SYNCHRO ist die Software für das Bauwesen in der Bentley Infrastructure Cloud und nutzt digitale Zwillingstechnologien powered by iTwin.

Gemeinsam holen Bentley und WSB den Markt dort ab, wo er ist, und bieten die erforderlichen Tools, Schulungen, Weiterbildungen und Unterstützung für den digitalen Sprung an. Projektteams werden den Wert der modellbasierten digitalen Bereitstellung für eine bessere Projekteffizienz und bessere Ergebnisse erkennen. Eigentümer und Auftragnehmer von ziviler Infrastruktur werden Hindernisse bei der Einführung von Technologien überwinden, um die Effizienz von der Planungsphase bis zur Bauausführung zu steigern. Die Fähigkeiten werden sich verbessern, da immer mehr Projekte die modellbasierte Lieferung übernehmen, sodass sie zum allgemeinen Standard wird.

"Eigentümer und Bauunternehmen erkennen, dass neue digitale Workflows erforderlich sind, um die Anforderungen an die Infrastruktur zu erfüllen. Sie stehen aber oft vor Problemen, wenn es darum geht, die Technologie bestmöglich einzusetzen", sagte Rich Humphrey, Vice President, Construction bei Bentley. "Im Bereich der zivilen Infrastrukturen stehen sie außerdem vor besonderen Herausforderungen, die mit der Art der Entwurfsinformationen, die sie erhalten, und der räumlichen Logistik zusammenhängen. Bentley mit WSB ist die perfekte Kombination, um Projektteams in die Lage zu versetzen, Hürden bei der Einführung zu überwinden und zu gewährleisten, dass die Technologie zu einer schrittweisen Verbesserung der Art und Weise führt, wie Projekte vom Entwurf bis zur Bauausführung abgewickelt werden."

Bild 1:

Bild 2:

Der Zugriff, die Verwaltung, die Zusammenarbeit und die Analyse von Projektdaten erfolgt mit SYNCHRO an einem einzigen Ort. Bildgenehmigung durch Bentley Systems

Bild 3:

Digitaler Zwilling einer Brücke. Bildgenehmigung durch Bentley Systems

Bild 4:

SYNCHRO ermöglicht die Verwaltung von Aufgaben und Daten im Projektkontext mit Dashboards, Kartenansichten und 2D- und 4D-Modellen auf dem Desktop, auf mobilen Geräten oder Wearables. Bildgenehmigung durch Bentley Systems

Informationen zu Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) ist das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software. Wir stellen innovative Software zur Verfügung, um die Infrastruktur der Welt voranzubringen und sowohl die globale Wirtschaft als auch die Umwelt zu erhalten. Unsere branchenführenden Softwarelösungen werden von Fachleuten und Organisationen jeder Größe für den Entwurf, den Bau und den Betrieb von Straßen und Brücken, Schienenverkehr und Verkehrswesen, Wasser und Abwasser, öffentlichen Betrieben und Versorgungseinrichtungen, Gebäuden und Campus, Bergbau sowie Industrieanlagen eingesetzt. Zu unserem Angebot, das auf der iTwin-Plattform für digitale Zwillinge der Infrastruktur basiert, gehören MicroStation und die Bentley Open-Anwendungen für die Modellierung und Simulation, die Software von Seequent für Geofachleute und die Bentley Infrastructure Cloud mit ProjectWise für die Projektabwicklung, SYNCHRO für das Baumanagement und AssetWise für den Anlagenbetrieb. Die 5.000 Mitarbeitenden von Bentley Systems erwirtschaften in 194 Ländern einen Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde USD.

www.bentley.com

Informationen zu WSB

WSB ist ein Design- und Beratungsunternehmen, das Ingenieur-, Planungs-, Umwelt- und Baudienstleistungen anbietet. Seine Mitarbeitenden verbessern die Art und Weise, wie Menschen mit Gemeinschaften, Transport, Infrastruktur, Energie und unserer Umwelt interagieren. WSB bietet Dienstleistungen in mehr als 30 sich ergänzenden Bereichen an, um Planung, Entwurf und Umsetzung nahtlos zu integrieren. Der in den gesamten USA vertretene Kundenstamm wird von 15 Niederlassungen in fünf Bundesstaaten betreut. Die Mitarbeitenden von WSB sind motiviert, über die Gegenwart hinauszublicken und Chancen der Zukunft zu nutzen. Geleitet von einer starken Vision und authentischer Leidenschaft ist WSB ein Unternehmen, das nach vorn strebt. Erfahren Sie mehr unter wsbeng.com.

2023 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, das Bentley-Logo, Bentley Infrastructure Cloud, AssetWise, iTwin, MicroStation, ProjectWise, Seequent und SYNCHRO sind eingetragene oder nicht eingetragene Handels- oder Dienstleistungsmarken von Bentley Systems, Incorporated oder einer direkten oder indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber.

