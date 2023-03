Der CEO der Silicon Valley Bank, Greg Becker, hat nur Tage vor dem Kollaps ein Aktienpaket in Millionenhöhe verkauft. Gegen die Bank wird nun ermittelt. Greg Becker, der CEO der Silicon Valley Bank, hat in den letzten zwei Jahren Aktien im Wert von fast 30 Millionen US-Dollar verkauft, wie CNBC berichtete. Der letzte Verkauf in Höhe von 3,6 Millionen Dollar wurde am 27. Februar vollzogen, wenige Tage also vor der Pressemitteilung der SVB, in der sie ihren Kapitalbedarf bekannt gab, was schließlich zu ihrem Kollaps am 10. März führte. Beckers Aktienverkäufe werfen Fragen zu Insider-Trading ...

