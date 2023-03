München (ots) -Noch immer ist der Beifall für den Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" vernehmbar, der in der Nacht auf Montag vier Oscars erhalten hat. In Los Angeles dabei - und dem Vernehmen nach "wahnsinnig aufgeregt" - war auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth.Zwar hat sich ihr Haus nicht etwa an einer Förderung beteiligt, der Film wurde vielmehr von Netflix finanziert. Aber für ein bisschen Rampenlicht, ein paar Plattitüden und fremde Federn sollte ein Trip über den Atlantik und den nordamerikanischen Kontinent schon drin sein. Obwohl ja Fliegen eigentlich "böse" ist. Aber das gilt offensichtlich nur für die "Normalos", die für den einen Flug im Jahr sparen und sich dann eben keine CO2-Ablasspapiere mehr leisten können. Für die Bayernpartei ein weiteres typisches Zeichen grüner Doppelmoral.Entsprechend kommentierte auch der Landesvorsitzende der Bayernpartei, Florian Weber: "Die Grünen sind für mich mittlerweile die Marie-Antoinette-Partei. Wenn sie ehrlich wären, würden sie auf ihre Plakate "Sollen sie doch Kuchen essen" drucken. Oder wenn ihre Verbotsphantasien bei Öl- und Gasheizungen Realität werden "Wofür gibt es Wärmestuben?".Die Grünen bedienen zumeist eine Klientel, die meilenweit von den Sorgen und Nöten einfacher Leute entfernt ist. Die sich aber gern moralisch erhaben fühlt und vorgeblich nachhaltig und umweltbewusst lebt. Umwelt- und Naturschutz wird aber nur gelingen, wenn man wirklich breite Schichten mit ins Boot holt und vor allem lokal handelt. Deswegen lehnen wir auch etwa die von Berlin aus im Kolonialherrengestus aufoktroyierten neuen Windradregeln ab. Denn Demokratie heißt Mitsprache und vor allem Mitsprache vor Ort. Die Grünen sind aber eine zutiefst zentralistische Partei und sie verbieten gerne. Eine Lösung für Bayern sind sie sicher nicht."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127746/5464177