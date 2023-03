BMW verkündet Ziele für 2023 & Einblicke in die Energie- und Rohstoffmärkte

Werbung







Nach einem erfolgreichen Jahr 2022 mit einem Rekordgewinn von 18,6 Mrd. Euro verkündete BMW nun die Ziele für das aktuelle Geschäftsjahr 2023.



Für das aktuelle Geschäftsjahr ist der Vorstand von BMW positiv gestimmt und verkündet dementsprechend seine Erwartungen. So stellt der Autobauer den Investoren für 2023 eine Umsatzrendite zwischen 8% und 10% in Aussicht, was einer Steigerung gegenüber den Vorjahren entspricht. Ein weiterer Fokus soll auf dem Wachstum der Elektroautoverkäufe liegen. Nach einer Verdopplung im vergangenen Jahr auf einen Anteil von 9% strebt der Konzern für das Jahr 2023 ein Anteil von 15 % an den Gesamtverkäufen an. Ein Anteil von 50% an den Gesamtverkäufen wird jetzt bereits deutlich vor 2030 erwartet. Insgesamt erwartet BMW für 2023 jedoch nur ein leichtes Absatzplus zwischen 1% und 5%. Die Aktie reagierte vorbörslich mit einem Plus von 1% konnte das Niveau im Tagesverlauf jedoch nicht halten.









Aktuelle charttechnische Analysen finden Sie auch immer auf unserem YouTube-Kanal. Diese Woche nahm Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse bei HSBC, etwa den US-amerikanischen S&P 500® Index unter die Lupe im wöchentlichen Format "Daily Trading TV" unter die Lupe. Auch finden Sie auf unserm YouTube-Kanal regelmäßig weitere Einschätzungen zu den Börsen.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC