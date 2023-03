Die Dermapharm Holding SE hat vorläufige Q4-Ergebnisse vorgelegt. Wie jedoch erwartet, schwächte sich die Umsatzdynamik ab, was auf geringere Umsätze im Zusammenhang mit COVID-19 zurückzuführen ist. Das adj. EBITDA schrumpfte sowohl im 4. Quartal als auch im Jahr 2022, was wahrscheinlich auf die anhaltende Verlagerung des Produktmixes in Richtung des margenschwächeren Kräuter- und Parallelimportgeschäfts zurückzuführen ist. Wie bereits von der Geschäftsleitung angedeutet, waren die Umsätze von Dermapharm schwach, und das jährliche Umsatzwachstum im Jahr 2022 lag unter dem unteren Ende der Prognosespanne. Zudem gab das Management einen enttäuschenden Ausblick für 2023, wobei die Prognosen für den Umsatz und das bereinigte EBITDA unter den Erwartungen von AlsterResearch lagen. Das Management erwartet für das Jahr 2023 nur ein bescheidenes Umsatzwachstum von 7 % im Jahresvergleich und einen Rückgang des bereinigten EBITDA. Daher passen die Experten von AlsterResearch ihre Schätzungen nach unten an und kommen zu einem neuen Kursziel von EUR 49,00 (alt: EUR 58,00); KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Dermapharm%20Holding%20SE





