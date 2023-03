Berlin/Bonn (ots) -



Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat noch einmal die Bereitschaft betont, mit Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) über Lösungen in Fragen der Bildungspolitik zu diskutieren. Bei phoenix sagte Prien: "Es ist ja nicht so, dass der Bund mit Geschenken kommt, sondern der Bund sagt, wir wollen zusätzlich etwas tun, etwa zur Unterstützung von Schulen in besonders herausfordernden Lagen, und der Bund sagt auch, aber bitte, du als Land musst auch 50 Prozent dazu legen, wir reden hier wirklich über gemeinsame Programme, und insofern bin ich zu ernsthaften Verhandlungen bereit." Gleichzeitig kritisierte Prien noch einmal die Zusammensetzung des Bildungsgipfels, zu dem Stark-Watzinger eingeladen hatte und dem viele Länder-Kulturministerinnen und -minister fernblieben. "Ich glaube, wir haben riesengroße Probleme in unserem Land mit Blick auf die Bildung von kleinen Kindern, beginnend auch schon in der Kita, natürlich hätten auch die Kita-Minister dazugehört und natürlich müssen die Wissenschaftsminister mit an den Tisch, wenn wir über Lehrerausbildung sprechen, sie verantworten die Lehrerausbildung. Also, ein bisschen mehr Überlegung zur Zusammensetzung eines klugen Panels wäre erforderlich gewesen, um der Größe des Problems, über das wir hier sprechen, auch gerecht zu werden", sagte die CDU-Politikerin.



Das komplette Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/o1



