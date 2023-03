DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.51 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.854,00 -1,7% -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.036,25 -1,4% +9,2% Euro-Stoxx-50 4.047,71 -3,2% +6,7% Stoxx-50 3.750,62 -2,0% +2,7% DAX 14.821,01 -2,7% +6,4% FTSE 7.444,69 -2,5% +2,5% CAC 6.903,64 -3,3% +6,6% Nikkei-225 27.229,48 +0,0% +4,4% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 136,43 +2,45

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,33 71,33 -1,4% -1,00 -12,7% Brent/ICE 76,45 77,45 -1,3% -1,00 -10,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 43,70 44,19 -1,1% -0,48 -41,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.917,01 1.904,23 +0,7% +12,78 +5,1% Silber (Spot) 22,07 21,69 +1,7% +0,38 -7,9% Platin (Spot) 972,05 986,70 -1,5% -14,65 -9,0% Kupfer-Future 3,92 4,01 -2,4% -0,10 +2,7%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Aktienfutures an der Wall Street geben am Mittwoch vor der Veröffentlichung der Einzelhandelsumsätze und der Erzeugerpreise deutlich nach. Hiobsbotschaften für den Bankensektor kommen diesmal aus Europa. Denn laut einem Bloomberg-Interview hat der größte Anteilseigner der Credit Suisse, die Saudi National Bank, ausgeschlossen, zusätzliches Geld in die Schweizer Bank zu pumpen. Für die Credit-Suisse-Aktie geht es um 20 Prozent abwärts. Zunächst schien es am Mittwoch so aus, als beruhige sich der Markt, doch dann brach der US-Volatilitäts-Index VIX nach oben aus. In den Blick rückt nun bereits die Zinsentscheidung der US-Notenbank kommende Woche. Gegenwärtig erwartet der Markt, dass die Fed auf ihrer Sitzung am 22. März die Zinssätze um 25 Basispunkte anheben wird.

Eine Gewinnwarnung hat die Aktie von Guess? im nachbörslichen Handel am Dienstag kräftig nachgeben lassen. Die Aktien verloren 6,8 Prozent. Der finanziell angeschlagene Großhändler Boxed wägt derweil ab zwischen einem Verkauf des Unternehmens oder einem Insolvenzantrag. Boxed sacken vorbörslich um 32 Prozent ab. Ein enttäuschender Ausblick drückt den Kurs des Technologieunternehmens Luna um 5,4 Prozent. Dagegen zeigte sich Smartsheet (+11,2%) nach einem starken vierten Quartal zuversichtlich, auch im ersten Quartal kräftig zu wachsen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q

22:01 DE/Morphosys AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 13:30 Einzelhandelsumsatz Februar PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: +3,0% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +2,3% gg Vm 13:30 Empire State Manufacturing Index März PROGNOSE: -7,8 zuvor: -5,8 13:30 Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 15:00 Lagerbestände Januar PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 15:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kräftige Verluste - Neben die Sorgen um die Sicherheit des Bankensektors nach der SVB-Pleite gesellen sich zunehmend Wachstumssorgen. In Europa sei die Schwäche der Basic Resources (-3,2%) und der Ölwerte (-3,9%) ein klarer Hinweis auf die Rezessionsgefahren, heißt es im Handel. Zunehmend schließen Analysten eine Rezession in den USA im zweiten Halbjahr nicht mehr aus. Der Bankensektor bricht erneut um 6 Prozent ein. Hier drückt nicht nur die Pleite von SVB auf die Stimmung, sondern auch der Absturz der Credit Suisse (CS). Der Kurs bricht um fast 20 Prozent ein. Ein Händler sagt, der Großaktionär Saudi National Bank lehne eine weitere Unterstützung der Bank ab. Eon (+0,7%) hat 2022 den Umsatz kräftig gesteigert und deutlich mehr verdient als im Vorjahr. BMW verlieren mit den finalen Zahlen und dem Ausblick 2,3 Prozent. Für die Aktien von Inditex und H&M geht es nach Zahlenvorlage um 5,5 bzw. 7,9 Prozent nach unten. Während die Zahlen und Aussagen von Inditex von Analysten mehrheitlich als "in line" eingestuft werden, wird bei H&M der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres in lokalen Währungen bemängelt. Lanxess (-10%) hat im vergangenen Jahr sein abgespecktes Gewinnziel erreicht und den Markt auf ein herausforderndes Jahr 2023 eingestimmt. Mit Blick auf das erste Quartal ist das Unternehmen etwas vorsichtiger als der Konsens der Analysten, so ein Marktteilnehmer.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:01 Uhr Di, 17:56 Uhr % YTD EUR/USD 1,0596 -1,3% 1,0736 1,0713 -1,0% EUR/JPY 141,62 -1,7% 144,68 144,06 +0,9% EUR/CHF 0,9765 -0,4% 0,9819 0,9811 -1,3% EUR/GBP 0,8778 -0,6% 0,8833 0,8819 -0,8% USD/JPY 133,65 -0,4% 134,67 134,45 +1,9% GBP/USD 1,2071 -0,7% 1,2156 1,2148 -0,2% USD/CNH (Offshore) 6,9076 +0,3% 6,8908 6,8839 -0,3% Bitcoin BTC/USD 24.665,33 -0,6% 24.859,29 25.939,79 +48,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fester - Die Aktienmärkte haben einen Teil ihrer jüngsten Verluste wettgemacht, nachdem sich die US-Börsen am Vortag kräftig erholt hatten. An der Wall Street stützten nachlassende Zinsängste die Kurse. Die am Dienstag veröffentlichten Verbraucherpreise hatten gezeigt, dass sich der Preisauftrieb im Februar erwartungsgemäß verlangsamt hatte. In Schanghai legte der Composite-Index um 0,6 Prozent zu. Einzelhandelsumsatz und Industrieproduktion in China sind in den Monaten Januar und Februar deutlicher gestiegen und zeugen damit von einer Wiederbelebung der heimischen Wirtschaft nach der Aufhebung der Pandemiebeschränkungen. Der Hang-Seng-Index in Hongkong lag im späten Handel 1,3 Prozent höher. Technologiewerte verzeichneten im Windschatten der US-Pendants überdurchschnittliche Kursgewinne. In Australien schloss der S&P/ASX-200 mit einem Plus von 0,9 Prozent. Im südkoreanischen Seoul ging der Kospi 1,3 Prozent höher aus dem Handel. Beide Länder dürften von einer Erholung der chinesischen Wirtschaft überdurchschnittlich profitieren. In Tokio gab der Nikkei-225-Index anfängliche Gewinne ab und schloss kaum verändert. Letztlich hätten doch Befürchtungen überwogen, dass der Zusammenbruch der US-Bank SVB eine Kettenreaktion auslösen könnte, hieß es dazu aus dem Handel. Finanzwerte waren nach dem jüngsten Ausverkauf im Sektor gleichwohl gefragt.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen handeln weiterhin sehr volatil. Am Mittwochmittag wird das von der Credit Suisse ausgehende Risiko für die europäischen Banken als höher eingestuft. "Es ist immer das schwächste Glied einer Kette, was bei zunehmendem Stress reißt", so ein Marktteilnehmer zu der aktuellen Entwicklung bei den Banken. Die Nachricht der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass der Credit-Suisse-Kernaktionär Saudi National Bank eine weitere Unterstützung ausschließe, löste das jüngste Beben aus. Die Saudi National Bank besitzt 9,9 Prozent der Anteile an der Credit Suisse. Kapitalanforderungen verhindern oft, dass Banken mehr als 10 Prozent an anderen Banken halten. Der CDS auf die Schweizer Bank steigt in der Folge auf über 550 an und handelt damit auf Rekordhoch. Auf der anderen Seite stehen die Anleihen der Schweizer unter Duck. Die Geldkurse für die 2027er CS-Anleihe fiel auf Tradeweb auf 67 Cents pro Dollar von 72 Cents am Vortag. Sie wurden zu Beginn zu Beginn des Monats bei 90 Cent gehandelt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW

will dieses Jahr auch durch einen weiteren starken Hochlauf der Elektromobilität die Auslieferungen leicht steigern und rechnet bestenfalls mit einer EBIT-Marge im Kerngeschäft von 10 Prozent. Als Untergrenze für die operative Rendite im Autogeschäft setzte sich der DAX-Konzern 2023 eine Marge von 8 Prozent als Ziel.

BMW

setzt dieses Jahr auf eine überproportional hohe Nachfrage nach teureren Premiumautos und erwartet durch einen weiteren starken Hochlauf der Elektromobilität ein zumindest leichtes Plus bei den Auslieferungen. Bestenfalls wäre das ein Zuwachs von 5 Prozent. Im oberen Segment, wozu etwa der 7er oder die Rolls-Royce-Modellfamilie gehören, soll das Verkaufswachstum im mittleren zweistelligen Prozentbereich liegen. Bei den rein elektrischen Autos soll das Plus im oberen zweistelligen Prozentbereich liegen.

VOLKSWAGEN

Die in Frankreich laufenden Ermittlungen in der Dieselgate-Affäre gegen Volkswagen sollen fortgesetzt werden. Ein Berufungsgericht in Paris lehnte am Mittwoch erneut einen Antrag des Autokonzerns ab, das Verfahren einzustellen. Darüber könne erst nach Abschluss der Ermittlungen entschieden werden, hieß es zur Begründung.

VOLKSWAGEN

hat die Rendite-Prognose für seine Kernmarke gesenkt. Im laufenden Jahr peilt die Marke VW nun eine operative Rendite vor Sondereinflüssen von mehr als 4 Prozent an. Bislang hatte Volkswagen für die Kernmarke 2023 eine operative Rendite vor Sondereinflüssen von 6 Prozent in Aussicht gestellt. Im vergangenen Jahr hatte die Marke VW eine bereinigte operative Umsatzrendite von 3,6 Prozent erwirtschaftet.

DEUTSCHE BAHN

In den Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) das erste Angebot des Konzerns abgelehnt. EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch nannte das Angebot am Dienstag "inakzeptabel". Warnstreiks würden daher "unausweichlich". Darüber werde die EVG aber frühestens am Donnerstag kommender Woche entscheiden.

LANXESS

hat im vergangenen Jahr sein abgespecktes Gewinnziel erreicht und den Markt auf ein herausforderndes Jahr 2023 eingestimmt. Das EBITDA vor Sondereinflüssen stieg im Jahr 2022 auf 930 Millionen Euro von 815 Millionen im Jahr davor. Lanxess hatte das obere Ende der Prognosespanne im November angesichts des starken Gegenwinds auf Nachfrage- und Kostenseite um 50 Millionen Euro gesenkt und seither ein EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 900 und 950 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Analysten hatten im Mittel mit 927 Millionen Euro gerechnet.

TALANX

Ein starkes viertes Quartal hat dem Versicherungskonzern Talanx zu einem Rekordgewinn im vergangenen Jahr verholfen. Das geht aus den vollständigen Zahlen für das vergangene Jahr hervor, in dem das MDAX-Unternehmen vor allem wegen Belastungen durch den Hurrikan "Ian" und den Ukraine-Krieg ein Rekordniveau an Großschäden verzeichnete. Talanx bestätigte die vorab veröffentlichten Zahlen und den Dividendenvorschlag für 2022 sowie den Ausblick für das laufende Jahr.

VOSSLOH

bindet seinen Finanzvorstand Thomas Triska und seinen COO Jan Furnivall für weitere fünf Jahre an sich. Der Aufsichtsrat hat die Verträge der beiden Vorstände bis zum 31.Oktober 2028 verlängert. Damit werde Kontinuität bei der Entwicklung des Unternehmens sichergestellt.

OHB

will nach einer deutlichen Gewinnsteigerung im abgelaufenen Geschäftsjahr die Dividende um ein Viertel von 48 auf 60 Cent je Aktie erhöhen. Der Überschuss kletterte 2022 ebenfalls um ein Viertel auf 1,97 von 1,58 Euro je Aktie. Operativ fiel das Ergebnis höher aus als prognostiziert.

BURBERRY

hat eine Nachfolgerin für seine scheidende Finanzchefin Julie Brown gefunden: Kate Ferry, derzeit CFO der McLaren Group, wurde mit Wirkung zu spätestens Anfang September 2023 zur Finanzvorständin bestellt.

H&M

hat im ersten Geschäftsquartal den Umsatz moderat gesteigert und dabei die Marktschätzungen leicht übertroffen. Der Umsatz stieg im Dreimonatszeitraum bis Ende Februar auf 54,87 Milliarden schwedische Kronen (4,85 Milliarden Euro), nominal plus 12 Prozent, währungsbereinigt plus 3 Prozent. Die Analysten in einer Factset-Konsensschätzung hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 54,34 Milliarden Kronen gerechnet.

INDITEX

Die Aktionäre der spanischen Modekette Industria de Diseno Textil (Inditex) sollen für das vergangene Jahr eine deutlich höhere Ausschüttung bekommen. Die Dividende soll um 29 Prozent auf 1,20 Euro je Aktie steigen. In das neue Geschäftsjahr ist das Unternehmen mit einem kräftigen Wachstum gestartet.

FOXCONN

hat im vierten Quartal 9,9 Prozent weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Der Betrieb wurde teilweise durch Covid-19-Ausbrüche in China beeinträchtigt und die Gewinnmarge verschlechterte sich.

OPENAI

Das Unternehmen hinter dem Chatbot ChatGPT hat eine neue Version seiner KI-Technologie gestartet. Wie das Start-up OpenAI mitteilte, soll die neue Version leistungsfähiger und kalkulierbarer sowie in der Lage sein, Bilder zu analysieren und größere Textblöcke zu verarbeiten.

SVB

Der Chef der Nachfolgebank der insolventen Silicon Valley Bank (SVB), Tim Mayopoulos, hat die Kundinnen und Kunden der SVB zur Rückkehr aufgerufen. "Was Sie als erstes tun können, um die Zukunft dieser Institution zu unterstützen, ist dabei zu helfen, unsere Kontenbasis wieder aufzubauen", erklärte Mayopoulous. Die Nachfolgebank - die Silicon Valley Bridge Bank - werde "alles tun, um Ihr Vertrauen zurückzugewinnen".

SVB

Gläubiger der kollabierten Silicon Valley Bank (SVB) rüsten sich für einen möglichen Abverkauf von Vermögenswerten. So habe sich in Erwartung einer möglichen Insolvenzanmeldung eine Gruppe gebildet, die von Verkäufen von Geschäftsbereichen der SVB zu profitieren hofft, berichten mit den Vorgängen vertraute Personen.

US-AIRLINES

Die Führungskräfte großer US-Fluggesellschaften haben sich am Dienstag optimistisch über die Reisenachfrage im restlichen Jahresverlauf geäußert und Sorgen über steigende Betriebskosten und eine abflauende Nachfrage abgetan. Während der Covid-19-Pandemie hatten die Fluggesellschaften Milliarden von Dollar verloren, doch nach der Aufhebung von Restriktionen im vergangenen Jahr stieg die Reiselust wieder an und die Airlines verdienten wieder Geld.

