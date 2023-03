© Foto: Unsplash



Die wirtschaftspolitischen Spannungen zwischen den USA und China nehmen zu. Vier China-Aktien, die dem Druck Stand halten könnten. Robuste China-Picks!

Erst im Februar heizten dubiose Objekte im nordamerikanischen Luftraum die Spannungen an. Die USA sprach von chinesischen Spionageballons. An den chinesischen Märkten lösten diese Fälle eine gewisse Volatilität aus. Weitere Marktschwankungen seien zu erwarten, wenn ein mögliches US-Investitionsverbot für einige chinesische Sektoren kommen würde, so die UBS in einer Kundenmitteilung

Um diesen Schwankungen vorzubeugen, hat die Schweizer Großbank sich nach widerstandsfähigen Aktien umgeschaut. Vier Aktien identifizierten die Analysten, die in der Vergangenheit weitgehend immun gegen geopolitische Spannungen waren.

Zu den drei mit "Buy" bewerteten Aktien gehören der Lebensmittelverarbeiter Fujian Sunner, der Gasversorger China Resources Gas und das Luftfahrtunternehmen China Avionics Systems.

Den beiden erstgenannten Titel sprechen die UBS-Analysten ein Aufwärtspotenzial von jeweils über 20 Prozent zu. Der Kurs von China Avionics hätte gar das Potenzial, um ungefähr 30 Prozent zu steigen.

"Wir bevorzugen weiterhin den Markt für A-Aktien, da er sich in Zeiten erhöhter geopolitischer Spannungen in der Vergangenheit besser entwickelt hat und ein Hauptnutznießer der überschüssigen Einlagenströme ist", so UBS-Stratege James Wang.

Die Schweizer Bank verwies zudem darauf, dass vor allem "defensive" Aktien in spannungsreichen Zeiten besser abschneiden, die in der Regel auf das Inland ausgerichtet sind und weniger ausländische Investoren haben.

In Megatrends investieren, bevor es zu spät ist: Während alle Welt über Künstliche Intelligenz redet, spürt Dr. Dennis Riedl mit seinem Megatrend-Depot die großen Trends von Morgen auf: Jetzt den Frühbucher-Rabatt von 30 Prozent sichern: HIER KLICKEN!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion