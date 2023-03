Biban 2023 Saudi-Arabiens wichtigstes Forum für Startups und KMUs hat führende Institutionen aus aller Welt zusammengebracht, um eine Reihe von wichtigen Abkommen im Wert von rund 13,8 Milliarden zur Unterstützung der Startup-Szene zu unterzeichnen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005625/de/

Biban 2023 held its most international edition of the forum this year (Photo: AETOSWire)

Die von der Generalbehörde des Königreichs Saudi-Arabien für kleine und mittlere Unternehmen (Monsha'at) organisierte Veranstaltung hat neue Maßstäbe in Bezug auf Partnerschaften gesetzt und eine Reihe von Kooperationen und Initiativen zur Stärkung von Unternehmern ins Leben gerufen.

Am fünften und letzten Tag des Forums fanden weitere regionale und globale Organisationen zusammen, um im Einklang mit der Vision 2030 eine neue Ära des saudischen Unternehmertums einzuläuten, die durch modernste Programme, Innovation und effektive Zusammenarbeit gefördert wird.

Zu den Highlights der Veranstaltung gehörten die Abkommen der saudischen Entwicklungsbank zur Unterstützung von Unternehmern und KMU mit 6,4 Milliarden $, der Bank für kleine und mittlere Unternehmen zur Bereitstellung von Unterstützung in Höhe von 2,8 Milliarden und das Kafalah-Programm mit einem Abkommen in Höhe von 1,5 Milliarden mit verschiedenen Unternehmen.

Monsha'at kündigte zudem eine Absichtserklärung mit Huawei Tech Investment Saudi Arabia Limited an. Das Ziel ist die Förderung der digitalen Transformation der kleinen und mittleren Unternehmen des Königreichs sowie die Einführung einer Partnerschaft mit der Saudi Cloud Computing Company (SCCC) Alibaba Cloud. Darüber hinaus wurden Absichtserklärungen mit dem Energieministerium und Nine66, einem Unternehmen der Savvy Games Group, unterzeichnet.

Eine weitere wichtige Ankündigung, die auf der Biban 2023 bekannt gegeben wurde, betrifft die Bestätigung, dass lokale Verkäufer in Saudi-Arabien Zugang zum globalen Markt von Amazon in den USA, Europa und Asien erhalten werden.

Die Biban 2023 bot ein attraktives Umfeld für globale Führungskräfte, Fachleute und Branchenexperten und präsentierte eine Vielzahl unternehmerischer Spitzenleistungen.

Darüber hinaus richtete die Biban 2023 die Endrunde des diesjährigen Entrepreneurship World Cup aus: Einen Pitch-Wettbewerb für Startups und ein Unterstützungsprogramm, das vom Global Entrepreneurship Network (GEN) in Zusammenarbeit mit Monsha'at veranstaltet wird.

White Helmet, ein in Saudi-Arabien ansässiges Unternehmen, das eine Plattform zur Remote-Verwaltung und -Überwachung von Bauarbeiten anbietet, die jederzeit und von jedem Ort aus genutzt werden kann, wurde am 4. Tag des Biban-Forums als Gewinner des EWC-Hauptpreises bekannt gegeben: Das Unternehmen erhält einen Anteil in Höhe von 300.000 US$ aus dem gesamten Preisgeld in Höhe von 1 Million $.

Den 2.Platz belegte NDR Medical aus Singapur, das ein Preisgeld in Höhe von 200.000 US$ erhielt. Der dritte Platz ging an Hera Health aus den USA mit einem Preisgeld in Höhe von 150.000 US$.

https://bibanglobal.sa/

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005625/de/

Contacts:

Jose Mendez

Account Director Weber Shandwick

mendezj@webershandwick.com