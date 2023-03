Nach der Pleite der Silicon Valley Bank ist es am Mittwoch Credit Suisse, die für Stress an den Börsen sorgt. Die Aktie der Schweizer Bank verliert über 20 Prozent, nachdem der Großaktionär Saudi National Bank keine weiteren Hilfen zur Verfügung stellen will. Die Notenbanken stehen nun deutlich unter Druck.Die Turbulenzen sorgen im Vorfeld des anstehenden Zinsentscheids der EZB an diesem Donnerstag wieder für große Unsicherheit unter den Anlegern. Der DAX büßt am Mittag 2,6 Prozent ein, die größten ...

