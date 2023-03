WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene im Februar deutlich abgeschwächt. Die Erzeugerpreise stiegen zum Vorjahresmonat um 4,6 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate noch 5,7 Prozent betragen. Analysten hatten einen Rückgang auf lediglich 5,4 Prozent erwartet.

Ohne Energie und Lebensmittel stiegen die Erzeugerpreise auf Jahressicht um 4,4 Prozent. Auch in dieser Abgrenzung schwächte sich der Preisauftrieb deutlich ab. Im Januar hatte die Jahreskernrate 5,0 Prozent betragen.

Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Die allgemeine Inflation hat sich zuletzt ebenfalls abgeschwächt, wenn auch nur leicht. Ob die Federal Reserve ihren Inflationskampf fortsetzt, gilt wegen der Turbulenzen im US-Bankensektor als fraglich. Signalisiert wurde vor den Turbulenzen eine weitere Straffung der Geldpolitik./bgf/jsl/stk