OpenAI hat nachgelegt und GPT-4 veröffentlicht. Neben Multimodalität soll das KI-Modell in mehreren Bereichen eine Performance auf "menschlichem Niveau" liefern. Was steckt hinter dem Update und kann es halten, was es verspricht? Ohne viel Tamtam hat OpenAI am Dienstagabend sein Sprach-KI-Modell GPT-4 der Öffentlichkeit vorgestellt - und Microsoft hat verraten, dass seine Suchmaschine Bing bereits seit fünf Wochen auf dem neuen Modell basiert. Nutzer:innen könnten also schon Kontakt zu GPT-4 gehabt haben, ohne es zu wissen. Doch wie sieht es mit den sonstigen Verbesserungen aus - und halten sie, was sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...