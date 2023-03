© Foto: Unsplash



Die Bankenkrise scheint mit den immensen Schwierigkeiten bei der Credit Suisse auf Europa überzugreifen. In der Folge steigt Gold stark in der Gunst der Anleger. Kommt jetzt die Mega-Goldrallye?

Der Goldpreis ist am Mittwoch erneut deutlich über die psychologisch wichtige Marke von 1.900 US-Dollar gestiegen. Anleger fürchten offenbar ein Übergreifen der US-Bankenkrise auf Europa.

Die Schweizer Großbank Credit Suisse hat zuvor ihre eigene Bilanzprüfung kritisiert. Bei den internen Kontrollen seien "erhebliche Mängel" in der Finanzberichterstattung festgestellt worden, hieß es. Und: Ein saudischer Großaktionär will kein Geld mehr in die angeschlagene Credit Suisse stecken. Die Bank kämpft in der Folge mit einem Abfluss von Kundengeldern, die Aktie stürzte ab.

Bereits am Montag war der Goldpreis im Zuge der US-Bankenkrise zeitweise über die Marke von 1.900 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) geklettert. Nach den wie erwartet ausgefallenen US-Verbraucherpreisen am Dienstag fiel er jedoch zwischenzeitlich auf rund 1.885 US-Dollar zurück. Am Mittwochnachmittag notiert der Preis für eine Feinunze Gold mit 1.918 US-Dollar wieder deutlich über der psychologisch wichtigen Marke von 1.900 US-Dollar.

"Die Angst vor einer neuen Banken- und Finanzkrise hat die Anleger in den sicheren Hafen Gold getrieben", sagte Alexander Zumpfe, Goldhändler beim Edelmetallkonzern Heraeus, der dpa.



Und weiter: "Wie es mit Gold weitergeht, hängt nicht zuletzt davon ab, ob die Maßnahmen der Fed Wirkung zeigen. Sollten die US-Bankenpleiten Einzelfälle bleiben, dürfte der Goldpreis einen Teil seiner jüngsten Gewinne wieder abgeben. Sollte es jedoch zu einer ausgewachsenen Bankenkrise kommen und die Fed ihre Zinspolitik ändern, könnte das gelbe Edelmetall weiter gefragt bleiben."

Ähnlich sieht es Bart Melek, Leiter der Rohstoffstrategie bei TD Securities. Gegenüber Reuters sagte er: "Es sieht so aus, als würde Gold seine Rolle als sicherer Hafen erfüllen.

Goldaktien legten zuletzt ebenfalls zu. Der Goldaktienindex NYSE Arca Gold BUGS gewann innerhalb von fünf Tagen mehr als sieben Prozent hinzu.

Ist die Zeit der Megatrends vorbei? Diese Aktien zeigen: NEIN. Man muss nur wissen, wo man sie findet. HIER KLICKEN UND MEHR ERFAHREN

Autor: Ferdinand Hammer,wallstreet:online Zentralradaktion