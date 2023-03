Der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am morgigen Donnerstag (es wird ein Anstieg um einem halben Prozentpunkt erwartet) und die Pleite der kalifornischen Silicon Valley Bank (SVB) sorgen weiter für Unruhe an den Märkten. Am Mittwoch gibt es wieder deutliche Verluste, die Wiener Börse gibt bis am frühen Nachmittag etwas mehr als 5 Prozent nach. Vor allem die Bank-Aktien büßen stark ein. Die Analysten der Erste Group geben nun einen Einblick in die Bankenszene der Eurozone und die möglichen Auswirkungen der SVB-Vorkomnisse. Zu den Hauptgründen für den Zusammenbruch von SVB zählt eine spezialisierte und nicht diversifizierte Einlagenstruktur sowie ein, gemessen an der Bilanzsumme, recht großes nicht abgesichertes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...