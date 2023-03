Köln (ots) -Der Geiger und Comedian Aleksey Igudesman will mit Sergei Rachmaninoff dessen 150. Geburtstag feiern und wird dabei etwas penetrant: Er nervt den letzten großen Komponisten der Romantik mit SMS und verfolgt ihn um die halbe Welt. Billy Joel, Mischa Maisky und John Malkovich helfen mit.2023 gibt es ein doppeltes Rachmaninoff-Jubiläum: Am 28. März ist der 80. Todestag und am 1. April der 150. Geburtstag des russischen Komponisten. Aus diesem Anlass begibt sich der WDR in Kooperation mit dem ORF auf eine humorvolle Spurensuche nach dem Mythos Rachmaninoff. In dem Dokumentarfilm "Breaking Rachmaninoff" setzt Aleksey Igudesman alles daran, "persönlich" mit dem bedeutenden Komponisten in Kontakt zu treten.Auf seiner Suche trifft er einen Rachmaninoff-Fan nach dem anderen: Eric Carmen zum Beispiel, der 1975 mit "All by Myself" und einer bei Rachmaninoff geborgten Melodie einen seiner größten Hits hatte - und Songwriter und "Piano Man" Billy Joel, der sich fragt, warum ihm die Idee damals nicht selbst kam. Außerdem hat Schauspieler John Malkovich einen der schlimmsten Verrisse der Musikgeschichte auf Rachmaninoff entdeckt und damit einen der Auslöser für dessen Depression.In "Breaking Rachmaninoff" musiziert Aleksey Igudesman mit seinem Comedy-Partner und Pianisten Hyung-ki Joo und trifft viele Stars der Klassik-Szene, wie die Pianistin und Stilikone Yuja Wang und den Chefdirigenten des Tonhalle-Orchesters Zürich, Paavo Järvi. Er begegnet der Pianistin Lily Maisky und ihrem Vater, dem gefeierten Cellisten Mischa Maisky.In Hollywood steht Rachmaninoffs Name bis heute für große romantische Filmmusik; er selbst war ein äußerst nostalgischer Mensch und verbrachte Jahre in seiner Luzerner Villa - angeblich mit importierter Erde aus der russischen Heimat. Auch diese Seite von Rachmaninoff wird im Film thematisiert, genauso wie seine legendär großen Hände und die Frage: Ist es wirklich wahr, dass Rachmaninoff seinen Namen mit ff geschrieben hat, um ihn schlicht lauter klingen zu lassen?Die Sendedaten im WDR Fernsehen:Breaking RachmaninoffSonntag, 2. April 2023, 7:40 UhrDokumentarfilm 2023, 52 MinutenKoproduktion: WDR, ORF, Only Hands Small ProductionRegie & Erzähler: Aleksey IgudesmanRedaktion WDR: Martin BürklIm Anschluss um 8:20 Uhr:Igudesman & Joo: "Rachmaninoff will Survive" - Klassik-Comedy mit der Tschechischen PhilharmonieZum Rachmaninoffs Doppel-Jubiläum präsentieren Igudesman & Joo ein neues Show-Programm mit Orchester. Direkt im Anschluss an "Breaking Rachmaninoff" zeigt das WDR Fernsehen den Konzertmitschnitt mit Sketchen und Rachmaninoff-Bearbeitungen aus dem wunderschönen Rudolfinum in Prag, unterstützt von der Tschechischen Philharmonie.Beide Sendungen sind ab dem Sendedatum in der ARD-Mediathek verfügbarFür akkreditierte Journalist:innen steht der Film ab 27. März im Vorführraum der WDR Presselounge bereit.Presse-Vorpremiere am 28. März in Wien19:00 Uhr: Gartenbaukino, Parkring 12, 1010 WienAkkreditierungen via Annika Ulla Schmid: as@sveajulius.com, +43 660 210 52 36Fotos finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de (http://presse.WDR.de)Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5464315