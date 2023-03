Die neue Lösung "Cloudflare Fraud Detection" baut auf dem internationalen Cloudflare-Netzwerk auf und soll Unternehmen dabei helfen, sich vor den wachsenden Gefahren des Online-Betrugs zu schützen, ohne dass ihre Performance darunter leidet

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der Spezialist für IT-Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit mit dem Ziel, ein besseres Internet zu schaffen, gibt heute seinen Eintritt in den Markt für Betrugserkennung bekannt. Wir wollen Unternehmen dabei helfen, Online-Betrug (beispielsweise in Form von betrügerischen Transaktionen, der Erstellung von Fake-Konten, Kontenübernahme- und Carding-Angriffen) schnell zu erkennen und zu stoppen, bevor ihr Image oder ihr Umsatz darunter leiden. Cloudflare Fraud Detection basiert auf optimierten Machine-Learning-Modellen und internationalen Bedrohungsdaten und dient dazu, Konten- und Zahlungsbetrug schnell, automatisch und weltweit zu unterbinden.

Die Gefahren durch digitalen Betrug entwickeln sich ständig weiter, richten sich oft bewusst gegen individuelle Ziele und können sowohl von Menschen als auch von Bots ausgehen. Laut der "Global Economic Crime and Fraud Survey" von PWC war mehr als die Hälfte der Unternehmen mit einem Umsatz von mindestens 10 Milliarden Dollar in den letzten zwei Jahren von einer Art von digitalem Betrug betroffen der höchste Stand seit Jahrzehnten. Unternehmen beschäftigen heutzutage oft sehr umfangreiche Teams oder verlassen sich bei der Betrugsbekämpfung auf mehrere Anbieter. Beide Optionen können jedoch die Geschwindigkeit und das Nutzererlebnis einer Kundentransaktion beeinträchtigen. Außerdem haben sie keinen Zugang zu zuverlässigen Bedrohungsdaten. Dadurch wird es für Unternehmen schwieriger zu erkennen, ob der Betrug von einem Bot oder einem Menschen ausgeht und ihn dann in Echtzeit zu stoppen. Da die Anzahl der Angriffe zunimmt und die Angreifer ihre Taktiken weiterentwickeln, brauchen Unternehmen eine schnellere und umfassendere Möglichkeit, Angriffe sofort nach deren Entdeckung zu stoppen.

"Kunden vertrauen uns schon seit langem, wenn es darum geht, sie online zu schützen. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, indem wir Online-Betrug bekämpfen", sagte Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. "Durch unser riesiges globales Netzwerk können wir mehr sehen und mehr sichern. Wir sind davon überzeugt, dass wir unser Netzwerk nutzen können, um Online-Betrug schneller als jeder andere Anbieter zu stoppen. Führungskräfte können also ruhig schlafen und müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass Online-Betrug ihrer Marke, dem Kundenerlebnis oder ihrem Umsatz schaden wird."

Auf dem globalen Cloudflare-Netzwerk, das sich über mehr als 285 Städte in gut 100 Ländern erstreckt, werden Millionen von Websites, APIs und Anwendungen für Mobilgeräte betrieben darunter große Onlinehändler, internationale Finanzinstitute und Zahlungsdienstleister. Dadurch wird Cloudflare fortschrittliche Modelle zur Echtzeit-Erkennung entwickeln können, die einen besseren Einblick in die Bedrohungslandschaft im Bereich Online-Betrug bieten. Außerdem werden wir in der Lage sein, diese Modelle zur Bedrohungsbekämpfung nahezu in Echtzeit anzuwenden, ohne die Performance zu beeinträchtigen.

Cloudflare Fraud Detection wird zunächst die verschiedenen Bedrohungsaktivitäten zusammenfassen, die weltweit und bei vielen verschiedenen Cloudflare-Produkten registriert werden. So nutzt Cloudflare Fraud Detection beispielsweise Erkenntnisse aus der cloudbasierten E-Mail-Sicherheit von Cloudflare (etwa zu Phishing-Angriffen) und Informationen über neue Attacken vom Cloudforce-One-Team zur Bedrohungsanalyse, um in Erfahrung zu bringen, ob es sich bei einer Neuanmeldung eventuell um ein Fake handelt. Cloudflare Fraud Detection wird Unternehmen dabei helfen können, sofort zu reagieren und beispielsweise betrügerische Transaktionen in Echtzeit zu unterbinden, da die Machine-Learning-Plattform im gesamten Cloudflare-Netzwerk zeitgleich ausgeführt wird. Eine solche Architektur erlaubt es, neue Bedrohungen schnell und automatisch zu blockieren oft, bevor auch nur ein einziges Betrugsgeschäft abgewickelt wurde.

Mit Cloudflare Fraud Detection wird Unternehmen eine zentrale Lösung für das Betrugsmanagement mit mehreren bedrohungsspezifischen Erkennungsfunktionen zur Verfügung stehen. Dies bietet folgende Vorteile:

Bots weltweit blockieren: Dank des Know-hows von Cloudflare im Bereich Bot-Management können Unternehmen automatisch und ganz ohne menschliches Zutun bösartigen Bot-Traffic blockieren.

Dank des Know-hows von Cloudflare im Bereich Bot-Management können Unternehmen automatisch und ganz ohne menschliches Zutun bösartigen Bot-Traffic blockieren. Markenimage und Kundenvertrauen wahren: Unternehmen sollten sich nicht zwischen einer reibungslosen Kundenerfahrung und Sicherheit entscheiden müssen. Cloudflare wird ihnen dabei helfen, Angreifer daran zu hindern, Fake-Konten zu erstellen, ohne die Bedienung für echte Kunden komplizierter zu machen.

Unternehmen sollten sich nicht zwischen einer reibungslosen Kundenerfahrung und Sicherheit entscheiden müssen. Cloudflare wird ihnen dabei helfen, Angreifer daran zu hindern, Fake-Konten zu erstellen, ohne die Bedienung für echte Kunden komplizierter zu machen. Verbraucher schützen, deren Daten bereits gestohlen wurden: Credential-Stuffing-Angriffe nutzen es aus, dass Menschen häufig dasselbe Passwort für mehrere Websites verwenden. Wenn Kriminelle also an die Anmeldedaten für eine Website gelangen, können sie damit gegebenenfalls Zugang zu anderen Konten derselben Nutzer erlangen. Mit Cloudflare Fraud Detection werden Unternehmen künftig in der Lage sein, solche Angriffe zu erkennen und zu verhindern.

Credential-Stuffing-Angriffe nutzen es aus, dass Menschen häufig dasselbe Passwort für mehrere Websites verwenden. Wenn Kriminelle also an die Anmeldedaten für eine Website gelangen, können sie damit gegebenenfalls Zugang zu anderen Konten derselben Nutzer erlangen. Mit Cloudflare Fraud Detection werden Unternehmen künftig in der Lage sein, solche Angriffe zu erkennen und zu verhindern. Verwendung gestohlener Kreditkartendaten verhindern: Hacker setzen zunehmend große Botnetze ein, um gestohlene Kreditkartendaten für Online-Betrug in großem Stil zu verwenden. Die Einkäufe werden in diesen Fällen getätigt, bevor die Verbraucher sie überhaupt bemerken. Cloudflare Fraud Detection wird über integrierte Erkennungsfunktionen verfügen, um diese Botnetze zu identifizieren und ihnen Einhalt zu gebieten.

Mehr über Cloudflare Fraud Detection erfahren Sie in den zugehörigen Blogbeiträgen.

