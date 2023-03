Der DAX konnte die wichtige Unterstützung bei 15.150 Punkten am heutigen Mittwoch nicht verteidigen und hat mit dem heutigen Kursrutsch ein weiteres Short-Signal generiert. In der Folge wurden auch die Marken von 15.000 Punkten und 14.800 Punkten erreicht. Aktuell befindet sich der DAX an einer langfristigen Richtungsmarke. Im Bereich von 14.800 Punkten befindet sich der untere Fibonacci-Fächer im Monatschart. Bereits zuvor hieß es im Insight: "Beim ...

