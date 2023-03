So lange, bis einer weint. Den Spruch kennen wir doch, oder? Erinnerungen an Jugendjahre, wo man wieder irgendetwas "Gefährliches" gemacht hatte und vor den späteren Konsequenzen gewarnt wurde. Natürlich mit einer Portion "Hedge" des Kommentators verbunden, man will es ja schon vorher gewusst haben (selbst wenn meistens nichts Übles danach passiert). Nun, an den Aktienbörsen sehen wir gerade ähnliche Emotionen aufeinanderprallen. Wie schnell sich doch die Vorzeichen ändern. Mitte letzter Woche noch den Himmel voller Chancen, heute das Motto, rette sich wer kann und im Davonlaufen immer der ängstliche Blick nach Hinten, ob nicht noch Schlimmeres passiert. Das Gute an Krisen ist, dass man aus jeder Krise irgendetwas ...

