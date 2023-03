Shenzhen, China, 15. März 2023 (ots/PRNewswire) -hohem hat eine neue Generation von AI-Auto-Tracking Smartphone-Gimbal, den iSteady M6 (https://bit.ly/HOHEMPR), auf den Markt gebracht.Der iSteady M6 bietet weiterhin eine überlegene AI-Auto-Tracking-Funktion mit Verbesserungen. hohem war der erste Anbieter, der einen Gimbal mit einer magnetischen AI-Auto-Tracking-Vorrichtung und einem RGB-Aufhelllicht eingeführt hat. Der iSteady V2, der im Jahr 2021 eingeführt wurde und das AI Auto-Tracking-System enthielt, wurde im Jahr 2022 mit dem begehrten Red Dot Design Award ausgezeichnet.Nach der Verbesserung ist das AI-Auto-Tracking-System des iSteady M6 aufgrund seines fortschrittlichen Algorithmus und der aktualisierten Achsenwinkel jetzt noch empfindlicher und schneller. Für die Verwendung des Trackings ist keine zusätzliche App erforderlich. Sie können das Auto-Tracking mit einfachen Gesten nutzen. Es ist sehr praktisch für Solo-Aufnahmen und kann Ihnen bei allen Arten von Foto- und Videoaufnahmen helfen, die Sie alleine machen möchten. Platzieren Sie den Gimbal und machen Sie dann eine OK-Geste. Der Gimbal wird dann automatisch das Gesicht und den Körper des Menschen sowie die Bewegung erfassen. Der Gimbal wird auch bei dynamischen Bewegungen oder während extremer Sportbedingungen geschickt nachverfolgen können. Zusätzlich kann der iSteady M6 nicht nur das Gesicht, sondern auch die gesamte menschliche Form verfolgen. Daher kann der Gimbal die Verfolgung fortsetzen, selbst wenn die Person eine Gesichtsmaske trägt oder sich dem Gimbal mit dem Rücken oder der Seite zuwendet.Interessanterweise ist das iSteady M6 AI-Auto-Tracking-Modul magnetisch befestigt und kann mühelos ausgetauscht werden, um mit den Front- oder Rückkameras zu fotografieren. Dieses AI-Auto-Tracking-Systemmodul kann magnetisch befestigt werden und verfügt auch über eine Fülllichtfunktion. Es unterstützt zwei Fülllicht-Modi, die CCT-Kühl- und Warmbeleuchtung sowie die RGB-Ambientebeleuchtung. Dies wird Ihnen sehr dabei helfen, kreativere und qualitativ hochwertigere Videos zu erstellen.Das Achsen-Design des iSteady M6 wurde ebenfalls verbessert. Es unterstützt unbegrenztes 360° Schwenken - es gibt keine Einschränkungen beim Schwenken, wenn Sie ein Video mit endlosem Spin (Inception) aufnehmen möchten. Sie können nach Belieben schwenken. Die Abdeckung des Kipp- und Roll-Achsenbereichs wurde auf 335° erweitert, was eine große Bewegungsfreiheit für die Kamerabewegungen ermöglicht. Noch wichtiger ist, dass neben dem klassischen Modus (dem täglichen Aufnahmemodus) ein neu hinzugefügter Ultra-Weitwinkel-Modus vorhanden ist. Um den Ultra-Weitwinkel-Modus zu verwenden, können Sie viermal auf die Auslösetaste drücken.Darüber hinaus ist das Gerät mit einem leistungsstärkeren Motor mit höherem Drehmoment ausgestattet, der es dem iSteady M6 ermöglicht, eine Last von bis zu 400 g zu tragen. Die maximale Last des iSteady M6 gilt für verschiedene High-End-Smartphones auf dem Markt, aber es können auch alle Arten von Zubehörteilen verwendet werden. Der iSteady M6 ist mit vier 1/4-Schraubanschlüssen ausgestattet, die eine große Auswahl an professionellem Zubehör aufnehmen können, um Ihnen bei der Erstellung des besten kreativen Werks zu helfen.Der iSteady M66 hat die Batterielebensdauer weiter verbessert, auf bis zu 18 Stunden im statischen Modus oder 6 Stunden im Vollfunktionsbetrieb (mit aktivierten AI-Auto-Tracking- und Fülllicht-Funktionen). Dies wird die Angst vor einem leeren Akku mindern und alle Ihre Bedürfnisse für Aufnahmen mit längerer Dauer erfüllen. Darüber hinaus kann der iSteady M6 im Notfall zum Stromversorgungsbegleiter Ihres Smartphones werden und als Powerbank zum Aufladen von Smartphones verwendet werden.Der iSteady M6 ist ein sehr leistungsfähiger und funktionsreicher professioneller Smartphone-Stabilisator. Er verfügt über ein spezialisierteres Strukturdesign und kontinuierlich verbesserte innovative Funktionen, die die Bedenken von Content-Erstellern lindern können. Wenn Sie Videoinhalte erstellen oder ein begeisterter Smartphone-Videograf sind, sollten Sie den iSteady M6 in Betracht ziehen. Wir sind zuversichtlich, dass er Sie mit seinen Funktionen überraschen wird und Ihnen ermöglicht, mühelos hochwertige Werke zu erstellen.iSteady M6:https://bit.ly/HOHEMPRFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2032212/image_1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1492987/Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hohem-isteady-m6--ein-professioneller-smartphone-gimbal-mit-magnetischem-ai-tracking-und-rgb-aufhelllicht-301772889.htmlPressekontakt:Xudeng Zhang,xudeng.zhang@hohem.comOriginal-Content von: Hohem, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144596/5464355