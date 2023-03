New York, 15. März 2023 (ots/PRNewswire) -LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit dem Anspruch, Menschen zu einem besseren, nachhaltigen Leben zu inspirieren, begann den Frühling auf spektakuläre Weise. Die Leinwandlegende Lucy Liu trug als Kleidungsstück der Wahl ein Amalfi Streifen Hemdkleid aus Seide mit Gürtel (https://www.lilysilk.com/us/the-scarlet-shirtdress.html?utm_source=pr+news&utm_medium=news&utm_campaign=lucyliu) und die zeitlose plissierte Hose aus dichter Seide mit weitem Bein, (https://www.lilysilk.com/us/the-flos-pants.html?utm_source=pr+news&utm_medium=news&utm_campaign=lucyliu) die beide Vorzeigestücke der Global Silk Icon Frühlingskollektion 2023, Life in Color (https://www.lilysilk.com/us/lifeincolor?utm_source=pr+news&utm_medium=news&utm_campaign=lucyliu) sind. Lucy Liu teilte ihren atemberaubenden Stil (https://www.instagram.com/p/CpOviJJu8ou/) auf ihrer Instagram-Seite während des Pressetages am 1. März für ihren neuen Film, Shazam! Fury of the Gods.Die kürzlich auf den Markt gebrachte (https://www.prnewswire.com/news-releases/lilysilk-reveals-dazzling-life-in-color-2023-spring-collection-301750594.html) neue Kollektion von LILYSILK besteht aus drei verschiedenen Teilen, nämlich der Stripe Collection, Lavender Collection und Paisley Collection. Die Dominanz vertikal verlaufender Linien in der LILYSILK Stripe Collection symbolisiert Unabhängigkeit, Vitalität, Wachstum, Lebensenergie und Potenz. Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Denkens der Menschen hat zu Streifen geführt, welche die Botschaft "Freedom to Choose" vermitteln und der Kontrast von marineblauen und naturweißen vertikalen kräftigen Streifen repräsentiert einen anspruchsvollen Modesinn. Neben dem Vorzeigestück der Kollektion, dem Amalfi Streifen Hemdkleid aus Seide (https://www.lilysilk.com/us/the-scarlet-shirt.html?utm_source=pr+news&utm_medium=news&utm_campaign=lucyliu), sind das Amalfi Streifen Hemdkleid aus Seide mit Gürtel und das Amalfi Streifen Wickelkleid aus Seide (https://www.lilysilk.com/us/the-palma-shirtdress.html?utm_source=pr+news&utm_medium=news&utm_campaign=lucyliu) weitere Hingucker."Lucy sieht in diesem einfachen, aber lebendigen Streifenhemd so selbstbewusst, charmant und atemberaubend aus", sagte David Wang, CEO von LILYSILK. "Mutig, fleißig und eine nie endende und abenteuerliche Philosophie, ist genau das, was LILYSILK verfolgt."Darüber hinaus wird LILYSILK am 21. März 2023 offiziell die mit Spannung erwartete zweite Ausgabe seiner Frühjahrskollektion 2023 vorstellen, die fünf fabelhafte Seidenstrickteile umfasst. Während der spannende Tag näher rückt, können Sie sich über die offizielle Website von LILYSILK (https://www.lilysilk.com/us/lifeincolor?utm_source=pr+news&utm_medium=news&utm_campaign=lucyliu) auf dem Laufenden halten.Informationen zu LILYSILKLILYSILK ist eine der weltweit führenden Seidenmarken mit der Mission, Menschen dazu zu inspirieren, ein besseres Leben und eine nachhaltigere Lebensweise zu führen. Wir kümmern uns umeinander und um den Planeten, und das ist, was uns antreibt. Nicht alle Seide ist gleich: Wir fertigen unsere Produkte aus den feinsten Naturfasern und engagieren uns für null Abfall. Wir möchten Ihnen in jedem Augenblick, jeden Tag und für immer ultimativen Komfort bieten. Es ist unser Ziel, Sie zu einem spektakulären Leben zu inspirieren und den Planeten zu einem besseren Ort zu machen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2032227/Lucy_Liu_Looks_Sensational_LILYSILK_Press_Day_Her_Upcoming_Movie.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/beim-pressetag-fur-ihren-neuesten-film-shazam-fury-of-the-gods-sieht-lucy-liu-in-lilysilk-sensationell-aus-301771863.htmlPressekontakt:Sherry Zhang,pr@lilysilk.comOriginal-Content von: LILYSILK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159850/5464354