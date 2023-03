DAX Ausblick: Anleger nehmen Reißaus - EZB im Blick

Eine neu aufflammende Unruhe im Bankensektor hat Anleger am Mittwoch erneut verprellt. Neben der Unsicherheit rund um die jüngste SVB-Pleite dürfte auch die am Donnerstag anstehende EZB-Notenbanksitzung ihre Schatten vorauswerfen. Börsianer nehmen angesichts besagter Konstellation zunächst Reißaus. Die Anleger befinden sich im Klammergriff der Banken- und Zinssorgen.

Das heimische Börsenbarometer (Deutschland 40) büßt bis zum Mittag über 2,80 Prozent oder 432 Punkte gegenüber dem Vortag ein. SVB-Kollaps sorgt weiterhin für Unruhe - Anleger bleiben auf der Hut Der heutige Kursverlust zeigt auf eindrucksvolle Art und Weise, dass der jüngste SVB-Kollaps offensichtlich nicht vollständig ausgestanden ist.

Die Wirkung der jüngst verschriebenen Beruhigungspille durch die US-Notenbank nebst Präsident Joe Biden lässt nach.

Damit verpufft auch die Freude über den Rückgang des Preisdrucks in den USA und die damit verbundene Aussicht auf ein moderates Zinserhöhungstempo der Fed. Der gestrige Silberstreif am deutschen Aktienmarkt entpuppt sich als ein klassisches Intermezzo. Die Teuerung war im Februar per Jahresmonatsvergleich mit 6,0 Prozent weiter gefallen. Seit Juni 2022 bewegen sich die Verbraucherpreise rückläufig.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

