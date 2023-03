Frankfurt am Main (ots) -Durchatmen im Abi-Stress: Am 6. Mai 2023 veranstaltet der Verband Bildungsmedien e. V. eine edu:regio in der TonHalle München.Die umfangreiche Ausstellung und das breit gefächerte Fortbildungsprogramm richten sich an Lehrkräfte und Lehrwerksentscheider/-innen aus allen Bildungsbereichen sowie an IT-Verantwortliche an Schulen, Schulleiter/-innen und Vertreter/-innen von Schulträgern. Es werden bis zu 1.000 Teilnehmer/-innen erwartet.Die Themen reichen von Online-Diagnose-Tools bis zu Podcasting, von Kompetenzorientierung im Fach Geschichte bis zu Künstlicher Intelligenz im Englischunterricht. Zu Gast ist außerdem Ina Hesse, Rechtsschutzreferentin im Bayerischen Philologenverband. Unter dem Motto "Reden wir über Geld!" informiert sie praxisnah über das Schulrecht bei Schülerfahrten, Sammelbestellungen und Co.Die Anmeldung zur edu:regio München 2023 ist jetzt möglich: www.edu-regio.de/muenchen-2023Inspirierende Vorträge, spannende Gespräche, ein individuelles Fortbildungsprogramm und eine umfangreiche Ausstellung mit Schwerpunkt bei digitalen Bildungsmedien: Das ist edu:regio.Der Verband Bildungsmedien ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland.Pressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://www.bildungsmedien.deOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106895/5464364