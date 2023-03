DJ QIA wandelt Anleihe über 2,4 Mrd EUR in RWE-Aktien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Qatar Investment Authority (QIA) hat am Mittwoch eine von RWE ausgegebene Pflichtwandelanleihe gewandelt. RWE hatte die Anleihe im Oktober 2022 u.a. zur Finanzierung der milliardenschweren Übernahme der Con Edison Clean Energy Businesses Inc in den USA an eine QIA-Tochter ausgegeben.

Wie der Energiekonzern mitteilte, wurde die Anleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 2,428 Milliarden Euro in 67,6 Millionen neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der RWE AG gewandelt. Die Gesamtzahl aller RWE-Aktien beläuft sich laut Mitteilung nun auf insgesamt 743.841.217. Der Anteil von QIA am erhöhten Grundkapital der RWE AG entspreche ca. 9,1 Prozent. Die neuen Aktien sind für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 dividendenberechtigt.

