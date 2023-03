DJ Scholz: Nato-Mitgliedschaft Schwedens, Finnlands gut für Sicherheit

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Bedeutung des Beitritts von Schweden und Finnland zur Nato für die Sicherheit in Europa hervorgehoben. Nach Gesprächen mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson in Berlin sagte Scholz angesichts der türkischen Blockade bei der Ratifizierung der schwedischen Mitgliedschaft, dass Schweden "ganz schnell Mitglied" des transatlantischen Verteidigungsbündnis werden sollte. Kristersson sagte, er bereite sich auf eine spätere Nato-Mitgliedschaft als Finnland vor.

Scholz mahnte bei der Ratifizierung von Finnlands und Schwedens Nato-Beitritt zur Eile. "Das ist gut für Schweden, das ist gut für die Nato und unser Bündnis, das seine Wichtigkeit und Bedeutung in den letzten Monaten noch einmal ganz neu unterstrichen hat", sagte Scholz mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. "Wir brauchen unsere nordatlantische Zusammenarbeit für Sicherheit in Europa."

Kristersson sagte auf der gemeinsamen Pressekonferenz, dass Schweden sich darauf vorbereite, dass die Türkei zunächst nur die Mitgliedschaft Finnlands ratifizieren werde. Im vergangenen Jahr hatten beide Länder noch auf eine gemeinsame Ratifizierung der beiden nordeuropäischen Länder gesetzt.

"Wir verbergen vor den Leuten nicht die Tatsache, dass es uns lieber gewesen wäre, wenn wir gemeinsam hätten zum gleichen Zeitpunkt Mitglied werden können", sagte er laut Übersetzung des Bundespresseamts. Aber jedes Nato-Mitglied treffe seine eigenen Entscheidungen über Ratifizierungen und das respektiere die schwedische Regierung "voll und ganz".

In den Gesprächen von Schweden, Finnland und der Türkei habe man "große Fortschritte" erzielt. "Wie (Nato-Generalsekretär) Jens Stoltenberg glauben wir, dass wir bereit sind für eine Ratifizierung, aber wir respektieren natürlich die Tatsache, dass nur die Türkei Entscheidungen treffen kann im Namen der Türkei", so Kristersson. Er rechne damit, dass die Türkei Schwedens Nato-Mitgliedschaft nach den türkischen Wahlen ratifizieren werde.

"Wir sind zuversichtlich", sagte er.

Kristersson hatte bereits am Dienstag gesagt, dass Schweden voraussichtlich später als Finnland der Nato beitreten werde. Grund ist der Widerstand der Türkei, ohne die die Mitgliedschaft nicht ratifiziert werden kann. Ankara hält den schwedischen Kampf gegen Terrorismus für unzureichend. Das neue schwedische Terrorismusgesetz ist aus türkischer Sicht nicht ausreichend, damit die Türkei die Nato-Mitgliedschaft Schwedens ratifizieren kann. Ankara fordert die Auslieferung von einigen schwedischen Staatsbürgern, die in Ankaras Augen "Terroristen" sind. Das sieht Stockholm kritisch.

