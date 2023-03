München (ots) -Die neue Ratewoche startet mit zwei Schauspielerinnen, die beide ihre Karrieren in Kinder- und Jugendfilmen starteten und inzwischen in der internationalen "Königsklasse" angekommen sind: Laura Berlin spielte u. a. in "Immenhof" und wurde inzwischen in der Serie "Vikings: Valhalla" zur normannischen Königin Emma. Emilia Schüle war u. a. in den "Freche Mädchen"-Filmen dabei und verkörperte zuletzt die französische Königin "Marie Antoinette" in der gleichnamigen Serie. Wer von beiden erringt am Montag die Quiz-Krone?Nach dem Ende von "Nur verheiratet" hat das Comedian-Ehepaar Hazel Brugger und Thomas Spitzer gerade einen neuen Podcast namens "Hazel Thomas Hörerlebnis" gestartet. Am Dienstag plaudern sie bei "Wer weiß denn sowas?" aber nicht miteinander, sondern wetteifern mit viel Spaß beim Erraten richtiger Antworten auf schräge Fragen gegeneinander um den Sieg.Am Mittwoch geht es ausnahmsweise nicht um "König Fußball", sondern cleveres und geschicktes Kombinieren, wenn Moderator Kai Pflaume die beiden Sportmoderatorinnen Britta Hofmann und Lea Wagner zum fröhlichen Wettraten im Quiz-Studio zu Gast hat.Ihre Evergreens "Marleen" und "Wunder gibt es immer wieder" hat wohl jeder sofort im Ohr, wenn er an Marianne Rosenberg und Katja Ebstein denkt. Am Donnerstag treten die beiden Schlagersängerinnen, die längst zu Ikonen wurden, zum musikalischen Rateduell an. Wer von beiden kann am Ende den Quiz-Sieg erringen und schmettern: "Er gehört zu mir"?Zum Wochenausklang treffen sich der Schlagersänger Ramon Roselly und die Singer-Songwriterin Senta-Sofia Delliponti, die unter dem Namen Senta Erfolge feiert, um mit Unterstützung der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton Fragen wie diese richtig zu beantworten:Damit Rod Stewart wieder gefahrlos mit seinem Sportwagen fahren konnte, ...?a) half er, Schlaglöcher vor seinem Haus aufzufüllenb) wurde er Vorsitzender des Verkehrsplanungsamtes seiner Stadtc) holzte er eigenhändig eine ganze Baumallee abDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 20. bis 24. März 2023 im Überblick:Montag, 20. März - Laura Berlin und Emilia SchüleDienstag, 21. März - Hazel Brugger und Thomas SpitzerMittwoch, 22. März - Britta Hofmann und Lea WagnerDonnerstag, 23. März - Marianne Rosenberg und Katja EbsteinFreitag, 24. März - Ramon Roselly und SentaWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Media für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5464446