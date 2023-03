Das sind die neuen Megatrends: https://bit.ly/3l9md2p Warum sich hier ein Investment lohnen könnte: Jetzt das Megatrend-Depot von Dr. Dennis Riedl kennenlernen! Vor dem Hintergrund der sich ausbreitenden Bankenkrise haben sich die Vorzeichen für die Zinsentscheide der Notenbanken in der vegangenen Tagen dramatisch verändert. Der Markt spekuliere darauf, dass es schwierig könnte für weitere Zinsschritte, meint Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank. Im Interview erklärt der Experte das systemische Risiko, das von der Krise der US-Regionalbanken ausgeht, wie groß das Inflationsproblem aktuell ist und was er von der EZB-Sitzung in dieser Woche erwartet.